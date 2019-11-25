Muharrem İnce'den yeni açıklama

Muharrem İnce, 'Beştepe' iddialarıyla ilgili olarak Twitter'dan yeni bir açıklama yaptı. İnce'nin açıklamaları:

"Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır.

O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar.

Cumhurbaşkanlığı kampanyasında 107 miting yaptım. Yandaş medyada tek satır haber olmadım. Bugün yandaş medya beni pek sever oldu. Geçmişte beni yazmayarak, bugünse yazarak bana zarar vermeye devam ediyor.

Yandaş medya senden gelecek rahmet Allah’tan gelsin."

Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır.



O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar. — Muharrem İNCE (@vekilince) November 25, 2019



