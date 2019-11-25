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Muharrem İnce'den yeni açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2019 11:19 | Son Güncelleme

CHP'deki 'Beştepe' kriziyle ilgili olarak Muharrem İnce'den yeni bir açıklama geldi. İnce, 'Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar.' dedi.

Muharrem İnce'den yeni açıklama

Muharrem İnce, 'Beştepe' iddialarıyla ilgili olarak Twitter'dan yeni bir açıklama yaptı. İnce'nin açıklamaları:

"Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır.

O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar.

Muharrem İnce'den canlı yayında 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklamaMuharrem İnce'den canlı yayında 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı kampanyasında 107 miting yaptım. Yandaş medyada tek satır haber olmadım. Bugün yandaş medya beni pek sever oldu. Geçmişte beni yazmayarak, bugünse yazarak bana zarar vermeye devam ediyor.

Yandaş medya senden gelecek rahmet Allah’tan gelsin."


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