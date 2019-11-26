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Muharrem İnce'den yeni açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2019 13:52 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, CHP'deki 'Beştepe' kriziyle ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu. İnce, 'Partimin temiz geleceği için partinin değerleriyle buluşamamış insanlarla nasıl mücadele edeceksem, bu güzel vatanı Saray düzenine teslim etmemek için de aynı azim ve kararlılıkla direneceğimi tüm kamuoyuna saygıyla bildiririm.' dedi.

Muharrem İnce'den yeni açıklama

Muharrem İnce, Ankara'yı sarsan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddialarıyla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu.

İnce'nin paylaşımları şöyle:

"Her Cumhuriyet Halk Partili için, parti her şeyin önünde ve üstündedir. Partiyi korumak, partinin değerlerinin taşıyıcısı olmaktır.

Ben değil, bütün partililer son birkaç günde istemediğimiz şeyleri yaşıyorsak bunun sorumlusu partide olup kendilerini partinin değerleriyle buluşturamamış insanlardır. Yaşananlara rağmen göreceğiz Saraya buradan ekmek çıkmayacaktır. Bu ülkeye yaptıkları kötülükler ortadadır.

Partimin temiz geleceği için partinin değerleriyle buluşamamış insanlarla nasıl mücadele edeceksem, bu güzel vatanı Saray düzenine teslim etmemek için de aynı azim ve kararlılıkla direneceğimi tüm kamuoyuna saygıyla bildiririm."


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