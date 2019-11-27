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Muharrem İnce'den yeni açıklama: Biraz önce Rahmi Turan aradı...

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 19:58 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, ‘Beştepe’de Erdoğan'la görüştü’ iddiasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. "Biraz önce Rahmi Turan aradı." diyen İnce, Talat Atilla'nın kendisini oyuna getirdiğini söylediğini aktardı.

Muharrem İnce'den yeni açıklama: Biraz önce Rahmi Turan aradı...

Muharrem İnce, çok tartışılan ‘Erdoğan ile görüşen CHP’li’ iddiası ile ilgili olarak yeni bir açıklama daha yaptı.

İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iddiayı ortaya atan yazar Rahmi Turan'ın kendisini aradığını söyledi.

İnce, şu mesajı paylaştı:

"Biraz önce Rahmi Turan aradı. “Sağlık sorunları olduğunu, bu sorunları yaşarken Talat Atilla’nın bu haber yüzde yüz doğru diyerek kendisini oyuna getirdiğini” söyledi. “Aklandınız artık, buna sevindim, sizden tekrar özür diliyorum” dedi."


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