Muharrem İnce'den yeni dolar iddiası: Erdoğan bir daha seçilirse 20 TL olacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muhharrem İnce, FOX TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekonomi, hayat pahalılığı ve zamlar konusuna değinden İnce, ekonomiyi düzeltmek için yapılanların akıl dışı olduğunu belirtti.

İNCE'DEN YENİ DOLAR İDDİASI: ERDOĞAN BİR DAHA SEÇİLİRSE 20 TL OLACAK

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını değerlendiren İnce, Merkez Bankası Başkanı'nın faizi enflasyonun üzerinde tutacağı yönündeki açıklamalarını dile getirdi. Kararın Merkez Bankası'nın değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı olduğunu belirten İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha seçilmesi durumunda doların 20 lira olacağını iddia etti.

DAHA ÖNCE DE DOLAR İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Muharrem İnce, daha önce de "24 Haziran'da Erdoğan kazanırsa dolar 8-10 TL olacak" açıklamasını yapmıştı.



