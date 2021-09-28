Muharrem İnce'den yeni dolar iddiası: Erdoğan bir daha seçilirse 20 TL olacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muhharrem İnce, FOX TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekonomi, hayat pahalılığı ve zamlar konusuna değinden İnce, ekonomiyi düzeltmek için yapılanların akıl dışı olduğunu belirtti.
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını değerlendiren İnce, Merkez Bankası Başkanı'nın faizi enflasyonun üzerinde tutacağı yönündeki açıklamalarını dile getirdi. Kararın Merkez Bankası'nın değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı olduğunu belirten İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha seçilmesi durumunda doların 20 lira olacağını iddia etti.
Muharrem İnce, daha önce de "24 Haziran'da Erdoğan kazanırsa dolar 8-10 TL olacak" açıklamasını yapmıştı.
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