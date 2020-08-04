HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2020 07:34 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu iddiası gündemden düşmezken, İnce'nin "CHP'den ayrılıp yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna verdiği yanıt ortaya çıktı.

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu iddialarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gazeteci Yalçın Bayer'in "Muharrem İnce yeni partisini 15 Eylül'de Hakkari'de duyuracak" iddiası Ankara kulislerini hareketlendirirken Muharrem İnce'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekmişti.

İNCE'NİN AÇIKLAMASI KAFA KARIŞTIRMIŞTI

İnce, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar." ifadelerine yer vermişti.

Muharrem İnce'nin bu açıklaması kafaları iyice karıştırdı. Bir kesim İnce'nin CHP'den kopamayacağını belirtirken, bir kesim de yapılan paylaşımda İnce'nin açık kapı bırakmasına dikkat çekti.

İNCE'DEN YENİ PARTİ AÇIKLAMASI: YENİ YÜZLERLE PARTİ KURACAĞIM

Söz konusu 'yeni parti' iddiaları kulislerde konuşulmaya devam ederken; Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, İnce'ye yakın bir isimle görüştüğünü yazdı.

Öztürk; görüştüğü ismin, Muharrem İnce'ye "CHP'den ayrılıp yeni parti kuracak mısınız?" diye sorduğunu; İnce'nin de "Evet, ayrılacağım. Yeni yüzlerle parti kuracağım" dediğini iddia etti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
AK Parti'den Dilipak'ın sözlerine tepkiAK Parti'den Dilipak'ın sözlerine tepki
15 Temmuz resmi tatil mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?15 Temmuz resmi tatil mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

En Çok Okunan Haberler

Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür

Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Koronavirüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama

Koronavirüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama

Ayasofya'nın açılışına katılan vekil koronavirüse yakalandı

Ayasofya'nın açılışına katılan vekil koronavirüse yakalandı

DSÖ, 'Tüm ülkelerde görmemiz gereken bir sistem' diyerek açıkladı

DSÖ, 'Tüm ülkelerde görmemiz gereken bir sistem' diyerek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası

Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

İBB'de sürpriz görev değişimi!

İBB'de sürpriz görev değişimi!

Diğer Haberler
Bakan Akar'dan Azerbaycan-Ermenistan sorununa ilişkin açıklama

Bakan Akar'dan Azerbaycan-Ermenistan sorununa ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

AK Parti'den Abdurrahman Dilipak'ın sözlerine tepki

AK Parti'den Dilipak'ın sözlerine tepki

Devlet Bahçeli'den 30 gün sonra ilk tweet!

Devlet Bahçeli'den 30 gün sonra ilk tweet!

Bahçeli, Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti

Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe bayram telefonu

Erdoğan'dan Mehmetçiğe bayram telefonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.