Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu iddialarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gazeteci Yalçın Bayer'in "Muharrem İnce yeni partisini 15 Eylül'de Hakkari'de duyuracak" iddiası Ankara kulislerini hareketlendirirken Muharrem İnce'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekmişti.

İNCE'NİN AÇIKLAMASI KAFA KARIŞTIRMIŞTI

İnce, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar." ifadelerine yer vermişti.

Muharrem İnce'nin bu açıklaması kafaları iyice karıştırdı. Bir kesim İnce'nin CHP'den kopamayacağını belirtirken, bir kesim de yapılan paylaşımda İnce'nin açık kapı bırakmasına dikkat çekti.

İNCE'DEN YENİ PARTİ AÇIKLAMASI: YENİ YÜZLERLE PARTİ KURACAĞIM

Söz konusu 'yeni parti' iddiaları kulislerde konuşulmaya devam ederken; Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, İnce'ye yakın bir isimle görüştüğünü yazdı.

Öztürk; görüştüğü ismin, Muharrem İnce'ye "CHP'den ayrılıp yeni parti kuracak mısınız?" diye sorduğunu; İnce'nin de "Evet, ayrılacağım. Yeni yüzlerle parti kuracağım" dediğini iddia etti.



