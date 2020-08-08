Muharrem İnce'den yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İşler kötüye giderken kendi hatalarını dış mihraklara bağlayanlarla, kendileri gibi düşünmeyenleri iktidarla ilişkilendirip ihanetle suçlayanlar aslında aynı yolun yolcusudur."



"PARTİ KURMUYORUM, HAREKET BAŞLATIYORUM"

Muharrem İnce, Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada ise, "Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. Yüzde 31’le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51’e çıkarmak için yola çıkıyorum. Parti kurmuyorum. Halkla beraber yola çıkıyorum. Harekete geçiyorum. Bir hareket başlatıyorum. Halkla beraber." ifadelerini kullandı.



