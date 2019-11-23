HABER

Muharrem İnce'den yeni tweet! Yarına işaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2019 15:02 | Son Güncelleme

Sözcü yazarı Rahmi Turan, kendisine bilgi veren kaynağının Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü iddia ettiği o ismin Muharrem İnce olduğunu açıklamıştı. İnce söz konusu iddiaları yalanlarken, yarın bir basın toplantısı yapacağını duyurdu.

Muharrem İnce'den yeni tweet! Yarına işaret etti

Gazeteci Rahmi Turan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce Beştepe'de görüştü' iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Söz konusu iddiaları kesin ve çok sert bir dille yalanlayan İnce, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan İnce, "24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00’de Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim." ifadelerini kullandı.

muharrem ınce

PARTNERGece kulübünde iki öğrenci öğretmene aynı anda tecavüz etti!Gece kulübünde iki öğrenci öğretmene aynı anda tecavüz etti!
Salman: “AK Parti büyük bir ailedir”Salman: “AK Parti büyük bir ailedir”
İYİ Parti Lideri Akşener: "Ev temizlemekten yoruldum"İYİ Parti Lideri Akşener: "Ev temizlemekten yoruldum"
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP rahmi turan

En Çok Okunan Haberler

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Diğer Haberler
"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili Faik Öztrak'tan flaş açıklama

Öztrak'tan flaş açıklama: Amaç...

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Talat Atilla kimdir? Talat Atilla hangi gazetede nerede yazıyor ve yazıları (Rahmi Turan'ın Beştepe'ye giden CHP'li iddiası)

Herkes bu soruyu soruyor: Talat Atilla kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce görüştü iddiası! Rahmi Turan kaynağını açıkladı

Ankara'yı sarsan iddia! Rahmi Turan kaynağını açıkladı

Ömer Çelik'ten "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili flaş açıklama

Ömer Çelik'ten "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili flaş açıklama

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.