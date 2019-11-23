Muharrem İnce'den yeni tweet! Yarına işaret etti

Gazeteci Rahmi Turan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce Beştepe'de görüştü' iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Söz konusu iddiaları kesin ve çok sert bir dille yalanlayan İnce, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan İnce, "24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00’de Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim." ifadelerini kullandı.





