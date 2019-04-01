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Muharrem İnce'den yerel seçimlere ilişkin ilk açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 01.04.2019 13:44 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini kazanarak, bu psikolojik eşiği aşan dolayısıyla da seçimin kazananı olmuştur." dedi.

Muharrem İnce'den yerel seçimlere ilişkin ilk açıklama

CHP’den Cumhurbaşkanlığı’na aday olan ancak kazanamayan Muharrem İnce, yerel seçimlere ilişkin ilk değerlendirmeyi Twitter hesabından yaptı.

İnce açıklamasında şunları söyledi:

Bu seçim, büyük ölçüde İstanbul ve Ankara odaklı bir seçim olarak gerçekleşti. Başarının kriteri bu iki il üzerinden tanımlandı, başarı için bir psikolojik eşik oluşturuldu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini kazanarak, bu psikolojik eşiği aşan dolayısıyla da seçimin kazananı olmuştur.

Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu, Ankara Belediye Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ı ve CHP adına seçimlere katılan ve başarılı olan Büyükşehir, il, ilçe ve Belde belediye başkanlarımızı başarılarından dolayı kutluyorum.

Her türlü saldırının siyaset alanına taşındığı bir ortamda, başarınızla Türkiye’nin 17 yıllık bir dönemden çıkış yolunun aydınlığı oldunuz.
Sizlerle gurur duyuyoruz.

Bu seçimin kazananı cumhuriyet, demokrasi, hukuk, adalet, birlik ve dayanışma diyenler olmuştur.

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