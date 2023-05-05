Muharrem İnce destek için tek şart koşmuştu! CHP'den çok konuşulacak yanıt: "Olumlu yanıt veriyoruz! Oy oranına..."

Haftaya pazar günü gerçekleşecek tarihi önem taşıyan seçimler öncesi Muharrem İnce destek açıklamasıyla bir kez daha gündem oldu. İnce daha önce "Gerekirse 2 gün kala gereğini yaparız" sözleriyle açık kapı bırakmıştı. Adaylıktan çekilmeyen ve Sinan Oğan ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile rekabete devam eden İnce'den Millet İttifakı'na destek gelip gelmeyeceğiyle ilgili art arda gelen açıklamalar ses getirdi.

MİLLET İTTİFAKI'NA TEK ŞART

Muharrem İnce çarşamba günü katıldığı canlı yayında CHP'yi destekleyebileceğini belirterek Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun Millet İttifakı'ndan çıkmasını şart koşmuştu. Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemediğini de vurgulayan İnce şunları söylemişti:

"Yüzde 1 oyu bile olmayan Gelecek ve DEVA Partilerini kenara bırakın, kayıtsız destek vereceğim. Benim meselem memleket. Hiçbir şey istemiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ittifaktan çıkarsa CHP'yi desteklerim. 3 tane cumhurbaşkanı yardımcısı yeterli. O isimler Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmalı."

CHP'DEN YANIT GELDİ: 'BİRLEŞMELİYİZ' VURGUSU

İnce'nin bu açıklamalarını CHP yanıtsız bırakmadı, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç dün akşam katıldığı NTV canlı yayınında "Birlikte yol yürümeliyiz" mesajını verdi.

"KİMİN NE KADAR OY ALDIĞINA BAKMIYORUZ"

Özkoç İnce'nin çağrısına ilişkin şöyle konuştu:

"Biz kesinlikle sizinle yarışmıyoruz. Aslında sizin de bizimle beraber söyledikleriniz farklı şeyler değil. Bu sistem doğru bir sistem değil. O yüzden bu sisteme karşı birlikte güçlerimizi birleştirerek mücadele etmeliyiz. Biz kimin ne kadar oy aldığına bakmıyoruz. Bu güzel ülkede her çeşit görüşü temsil eden siyasi partileri farklı görüşleri temsil eden siyasi partilerin seçimlerde temsil edilmesinden yanayız."

"ÇOK OLUMLU BİR YANIT VERİYORUZ"

Bu sözlerinin ardından "Yani İnce'ye olumlu bir yanıt veremiyorsunuz öyle mi?" sorusuna karşılık İnce şöyle devam etti:

"Hayır, çok olumlu bir yanıt veriyoruz. Diyoruz ki sizinle bizim istediğimiz şey cumhurbaşkanlığı sisteminin yerine parlamenter sistemi getirmekse birlikte yol yürümeliyiz."