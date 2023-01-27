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Muharrem İnce duyurdu! 4. ittifak geliyor... Demokratik Sol Parti, Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti masada

27.01.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Demokratik Sol Parti, Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti’yle görüştüklerini ve yeni bir ittifak oluşturacaklarını açıkladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, "Onların iznini almadan bir şey söylemek istemiyorum ama konuşuyoruz ortak metnimizle ilgili. Mutabık olduğumuz pek çok alan var." diye konuştu. İnce, ayrıca cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili de "Kılıçdaroğlu aday olmalı" dedi.

Muharrem İnce duyurdu! 4. ittifak geliyor... Demokratik Sol Parti, Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti masada

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Ankara’da bir otelde partisinin kurmaylarıyla birlikte gazetecilerle buluştu. Dün gerçekleştirilen 6’lı Masa toplantısı sonrası, 6’lı masanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasaya göre tekrar aday olmasına getirilen itirazdan memnuniyet duyduğunu ifade eden İnce, 6’lı masaya seslendi. İnce, “Anayasal tartışma var. Altılı Masa’nın bu tartışmaya itiraz etmesi bizi memnun etti. Dün akşama kadar hiç konuştukları yoktu. Yeneceğiz diyorlardı ilk kez bu konuya değindiler. Türkiye şans devleti olamaz. Nasıl olsa yenilecek onu mağdur etmeyelim demek olmaz. Böyle siyaset olmaz. Önce anayasaya uygun mu değil mi bakacaksınız” ifadelerini kullandı.

“ALTILI DEĞİL 26 MASA KURUN SEÇMEN LİSTELERİNİ TARAYALIM”

6’lı masaya seslenen İnce, seçmen listesini hep birlikte taranması gerektiğini 62 milyon seçmenin incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Altılı masaya sesleniyorum. Kimi aday yapacağınızı açıklayın, seçim sonrasına bırakmayın. 51 gün yetmiyor. Bunu yapan biri olarak söylüyorum. 13 vilayete gidemedim. Biz üyelerimizle adayımızı seçeceğiz. Altılı değil 26 masa kurun seçmen listelerini tarayalım. 62 milyon seçmeni inceleyelim, bu konuda masa kuralım. 200 bin sandığı nasıl sağlayacağımızı 26’lı masa kuralım, sandıkları kontrol altına alalım. YSK’dan daha iyi örgütlenmişler de şu da bu da hiç inanmıyorum buna” dedi.

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Genel bir değerlendirme yaptıktan sonra basın muhabirlerinin sorularını yanıtlayan ince kendisine yöneltilen, ‘Altılı masanın adayını açıklamamasını neye bağlıyorsunuz’ sorusuna şöyle cevap verdi:

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLMALI"

“Görüşümde değişiklik yok. Siyasi parti genel başkanı aday olmamalı görüşünü hiç desteklemedim. 2018’de İnce cumhurbaşkanı adayıyken genel başkanlık koltuğunu bana vermeliydi. Kemal Bey cumhurbaşkanı adayı olmalıdır ve olmuyorsa koltuğu da ona vermelidir. Kılıçdaroğlu aday olmalı. Altılı Masa içerisinde başka türlüsü mümkün değil bunun.”

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“ŞU ANDA GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ PARTİLER" DİYEREK İTTİFAKI AÇIKLADI

Demokratik Sol Parti, Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti’yle görüştüklerini yeni bir ittifak oluşturacaklarını ifade eden İnce, kendisine yöneltilen "İttifakınızda kaç parti var?" sorusuna ilişkin, "Şu anda görüştüğümüz partiler, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti ve Demokratik Sol Parti’dir. Onların iznini almadan bir şey söylemek istemiyorum ama konuşuyoruz ortak metinimizle ilgili. Mutabık olduğumuz pek çok alan var. Tartışmalı bir kaç alan var. Onları bir netleştirelim 6 Şubatla ilgili kesin bir tarihimiz yok” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Memleket Partisi ittifak

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