Muharrem İnce: Ekrem İmamoğlu'na kırgın değilim

CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına konuk olan gazeteci Gürkan Acır, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık tanıtımı için düzenlenen etkinliğe katılmayan Muharrem İnce'nin İmamoğlu'na kırgın olduğu iddiasını öne sürdü.

'MUHARREM İNCE GEÇ ARANINCA KİBAR BİR ÜSLUP İLE KATILMAMIŞ'

Acır konu hakkında yaptığı açıklamada, "Muharrem İnce salonda yoktu. Az önce görüştüm. İnce 'Bir hafta önce İmamoğlu ile görüştüm. Ekrem bir ihtiyacın olursa ben buradayım' dediğini söyledi. Dün akşam saatlerine kadar herhangi bir davet gelmemiş. Ama dün akşam saat 22.30 sıralarında Ekrem İmamoğlu kendi kişisel telefonundan Muharrem İnce'yi aramış. Fakat İnce bunu görmemiş ve sabah dönüş yapmış. Herhalde o saatten sonra programını ayarlayamadı. O sırada bahçe temizliyormuş. Sözlerinden şunu anladım. Biraz geç aranmış Muharrem İnce. Geç aranınca da kibar bir üslup ile katılmamış. Ben biraz kırgın olduğu kanaatindeyim" dedi.

'EKREM İMAMOĞLU'YLA ESNAF ZİYARETİ YAPACAĞIM'

Bunun üzerine Abdulkadir Selvi aracılığıyla programa mesaj gönderen İnce, "Ekrem İmamoğlu'na kırgın değilim. Ekrem İmamoğlu rakibim değil kardeşim. Ona destek olacağım. 2-3 gün içinde Ekrem İmamoğlu'yla esnaf ziyareti yapacağım" açıklamasında bulundu.

