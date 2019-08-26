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Muharrem İnce, görevden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.08.2019 22:31 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk'ü ziyaret etti.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- CHP'li Muharrem İnce İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk'ü ziyaret etti.

Mardin'e gelen CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Ahmet Türk'le HDP İl Başkanlığı binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuşan İnce, milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılmasında CHP'nin hata yaptığı söyledi. Ahmet Türk'e destek olacağını aktaran İnce, şöyle devam etti:

"Var gücümüzle geleceği inşa etmek için uğraşmalıyız. 'El alem ne der?' diyerek siyaset yapılmaz. 'Bu mahalle ne der?' diyerek siyaset yapılmaz. Yaptığımız iş doğru mu, değil mi? Biz buna bakacağız. Mesela geçmişte sizin partiniz de benim partim de hatalar yaptı. Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı. Ben yapmadım. Ben oy vermedim, tavır koydum. Ama 2010 referandumunda da sizin partiniz hata yaptı, boykot ederek. Şimdi bunları bir kenara bırakmak, önümüze bakmak lazım. Desteğim sizinledir. Desteğim demokrasiyledir. Desteğim sandıkladır. Sandık demokrasinin namusudur. Sandıktan çıkanı kabul edeceğiz hepimiz, kim çıkarsa. Erdoğan çıktı sandıktan, ben aradım kendisini kutladım. Ben çıktığımda da o beni tebrik etmeli. Sayın Ahmet Türk çıkmışsa da onu hazmedeceksin. Onun için gönlümüz, yüreğimiz sizinle birliktedir."

İnce'ye ziyaretinden dolayı teşekkür eden Ahmet Türk ise demokrasi ve özgürlük mücadelesi verdiklerini ifade ederek, "2014 yılında da seçildiğimizde kayyum olayıyla karşı karşıya kaldık. Bugün de aynı fotoğrafla karşı karşıyayız" dedi.

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