24 Haziran 2018'te düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce, Habertürk televizyonunda Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki programda soruları yanıtladı.

İnce, geçen yıl 24 Haziran'da düzenlenen seçim gecesinde yaşananlara açıklık getirirken, "Hak yerini bulacak, meydanlar dolacak, Muharrem İnce yine aday olacak" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine gazetecilerin, "2023'te aday mı olacaksınız?" sorusuna İnce, "Şüpheniz mi var? Bu böyle yarım kalır mı?" cevabını verdi.

Gazeteci Nagehan Alçı'nın, "CHP, Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterirse yine de aday olur musunuz?" sorusuna ise CHP'li siyasetçi, İmamoğlu'nun arkadaşı olduğunu, adaylığın ikisinin de hakkı olduğunu ve durumun neler göstereceğine bakılacağını söyledi.

İnce, seçimin seneye Kasım ayında yapılmasını da ihtimal dahilinde gördüğünü ifade etti.

'Özür dilerim, kapatın artık'

İnce, 24 Haziran gecesi ile ilgili ortaya atılan spekülasyonlara ve o gece gazeteci İsmail Küçükkaya'ya canlı yayındayken 'Adam kazandı' mesajı atmasına açıklık getirdi.