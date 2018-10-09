Muharrem İnce hakkında gündemi sarsacak iddia!

Fatih Altaylı, yazısınıda şu ifadeleri kullandı:

"Muharrem İnce’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Genel Merkez’in değil, örgütün adayı olmak istediği iddiaları ortaya atıldı. “İnce, Genel Başkan’a borçlu olmamak için böyle bir yöntemi tercih ediyor” diyenler var. Orasını bilmem. Bildiğim ise şudur:

Pazar günü bir lokantada CHP’nin eski bir Parti Meclisi üyesi ile karşılaştım. Ayaküstü sohbet ederken haliyle laf CHP’nin İstanbul adayına geldi. Telefonundan CHP İstanbul örgütü ile yapıldığını söylediği bir araştırmanın sonucunu gösterdi. Gördüğüm tablo şaşırtıcı değildi. Eğer bana gösterilen araştırma sonucu doğru ise İstanbul örgütü “ezici bir üstünlükle” Muharrem İnce’yi CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak görmek istiyor. Ezici bir üstünlük derken abartmıyorum. Gördüğüm oran yüzde 80’di. CHP’nin bir isim üzerinde böylesine bir ittifak içinde olduğuna uzun zamandan beri ilk kez rastlıyorum."

