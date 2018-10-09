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Muharrem İnce hakkında gündemi sarsacak iddia!

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 07:35 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü "İstanbul örgütü kimi istiyor?" başlıklı yazısında, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında olay yaratacak bir iddiada bulundu. Altaylı, CHP'nin İstanbul'da yaptırdığı bir araştırmada Muharrem İnce'ye yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için yüzde 80'lik bir desteğin olduğunu köşesine taşıdı.

Muharrem İnce hakkında gündemi sarsacak iddia!

Fatih Altaylı, yazısınıda şu ifadeleri kullandı:

"Muharrem İnce’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Genel Merkez’in değil, örgütün adayı olmak istediği iddiaları ortaya atıldı. “İnce, Genel Başkan’a borçlu olmamak için böyle bir yöntemi tercih ediyor” diyenler var. Orasını bilmem. Bildiğim ise şudur:

Pazar günü bir lokantada CHP’nin eski bir Parti Meclisi üyesi ile karşılaştım. Ayaküstü sohbet ederken haliyle laf CHP’nin İstanbul adayına geldi. Telefonundan CHP İstanbul örgütü ile yapıldığını söylediği bir araştırmanın sonucunu gösterdi. Gördüğüm tablo şaşırtıcı değildi. Eğer bana gösterilen araştırma sonucu doğru ise İstanbul örgütü “ezici bir üstünlükle” Muharrem İnce’yi CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak görmek istiyor. Ezici bir üstünlük derken abartmıyorum. Gördüğüm oran yüzde 80’di. CHP’nin bir isim üzerinde böylesine bir ittifak içinde olduğuna uzun zamandan beri ilk kez rastlıyorum."

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Fatih Altaylı muharrem ince CHP istanbul yerel seçim seçim 2019

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