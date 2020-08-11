Muharrem İnce hangi partiden ne kadar oy alır? Son anket sonucu paylaşıldı

Yeni parti iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirirken anket çalışmaları da hız kazandı. Son olarak CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programına konuk olan SONAR Araştırma'nın başkanı Hakan Bayrakçı, yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

'MUHARREM İNCE PARTİ KURARSA OY VERİR MİSİNİZ?'

Bayrakçı, 26 ilde 2850 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Muharrem İnce parti kurarsa oy verir misiniz?" sorusunu yönelttiklerini söyledi.

Bayrakçı, katılımcıların yüzde 15,8'inin "Evet", yüzde 72,3'ünün "Hayır", yüzde 7,8'inin "Kararsız", "Fikrim yok" diyenlerin oranının ise 4,1 olduğunu ifade etti.

MUHARREM İNCE HANGİ PARTİDEN NE KADAR OY ALIR?

Anket sonuçlarına göre; Muharrem İnce CHP'den yüzde 7,6, AK Parti'den 1,6, İYİ Parti'den 1,5, MHP'den 0,7, HDP'den 0,6 ve kararsızlardan ise 3,8 oy alıyor.



