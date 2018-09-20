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Muharrem İnce, 'İBB adaylığı' tartışmalarına son noktayı koydu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2018 02:04 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul adaylığı tartışmalarına noktayı koydu, "Ben, Genel Başkan olarak Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum, nokta." diye konuştu.

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünü yaptığı Türkiye'nin Nabzı programında gergin anlar yaşandı. Programa telefon ile katılan Muharrem İnce, 24 Haziran akşamı ile ilgili hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.

"BÖYLE BİR YORUMDA BULUNAMAZSINIZ"

Nuh Albayrak'ın "Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Keşke süreci daha iyi yönetseydik de bu küskünlük, kırgınlık olmasın' sözlerindeki muhattabı kim?" sorusu sonrası Muharrem İnce, "Burada siz yorum yapamazsınız bir kişi hakkında. Sayın Genel Başkan adına böyle bir yorumda bulunamazsınız." ifadelerini kullandı.

"KAYBOLDU SÖZCÜĞÜ GÜZEL BİR SÖZCÜK DEĞİL"

Muharrem İnce daha sonra Nuh Albayrak'ın 24 Haziran gecesine yönelik kendisi hakkında söylediğini iddia ettiği sözlere de değinerek, "Nuh Bey 'O gece Muharrem İnce açıklama yapmadı' sözlerini söylemesini isterim. 'Kayboldu' sözcüğü güzel bir sözcük değil. Onu düzeltmesini isterim. O zaman Sayın Akşener de kayboldu, Sayın Kılıçdaroğlu da kayboldu, Sayın Karamollaoğlu da kayboldu." dedi.

"KASEDİ DAHA SONRA İNCELERSİNİZ"

Nuh Albayrak'ın Muharrem İnce hakkında 'kayboldu' sözcüğünü kullanmadığını söylemesi üzerine İnce, "Sayın Albayrak, kasedi daha sonra incelersiniz, ne konuştuğunuzu; 'Muharrem İnce o gece ortadan kayboldu' dediniz. Ben onun üzerine bağlandım' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL ADAYI MI?

“Parti seçmeninde küskünlük yok mu?” sorusuna cevap veren İnce, “Var tabi. İnsanlar ilk kez umutlandı. Şimdi sandığa gitmeyeceğim diyenleri duyuyorum, onlar sandığa gidecektir, inanıyorum” dedi.

CHP’nin İstanbul adayı kim olacak tartışmaları hatırlatılarak “aday olacak mısınız?” sorusu yöneltilen İnce net ifadelerle kapıyı kapatarak şunları kaydetti:

“Ben Genel Başkan olarak Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum, nokta. İstanbul’a aday olmak isteyen çok arkadaşımız var. Önerim nedir derseniz, 200 bin üyenin önüne sandık koyarak belirlenmeli” dedi.

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