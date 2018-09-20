Muharrem İnce, 'İBB adaylığı' tartışmalarına son noktayı koydu

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünü yaptığı Türkiye'nin Nabzı programında gergin anlar yaşandı. Programa telefon ile katılan Muharrem İnce, 24 Haziran akşamı ile ilgili hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.

"BÖYLE BİR YORUMDA BULUNAMAZSINIZ"

Nuh Albayrak'ın "Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Keşke süreci daha iyi yönetseydik de bu küskünlük, kırgınlık olmasın' sözlerindeki muhattabı kim?" sorusu sonrası Muharrem İnce, "Burada siz yorum yapamazsınız bir kişi hakkında. Sayın Genel Başkan adına böyle bir yorumda bulunamazsınız." ifadelerini kullandı.

"KAYBOLDU SÖZCÜĞÜ GÜZEL BİR SÖZCÜK DEĞİL"

Muharrem İnce daha sonra Nuh Albayrak'ın 24 Haziran gecesine yönelik kendisi hakkında söylediğini iddia ettiği sözlere de değinerek, "Nuh Bey 'O gece Muharrem İnce açıklama yapmadı' sözlerini söylemesini isterim. 'Kayboldu' sözcüğü güzel bir sözcük değil. Onu düzeltmesini isterim. O zaman Sayın Akşener de kayboldu, Sayın Kılıçdaroğlu da kayboldu, Sayın Karamollaoğlu da kayboldu." dedi.

"KASEDİ DAHA SONRA İNCELERSİNİZ"