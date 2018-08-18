HABER

Muharrem İnce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 06:07 | Son Güncelleme

Belediye başkan adaylığı için adı geçen Muharrem İnce, beklentisini böyle açıkladı. İnce, 'Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Gündemimde belediye başkanlığı adaylığı yok. Belediye başkan adaylığım diye bir konum yok.' dedi.

Muharrem İnce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak mı?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için gündeme geldi. Ancak İnce'nin gündeminde belediye başkanlığı yok. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre İnce, “Ben gelecek seçimde cumhurbaşkanı adayı olacağım” dedi ve iddialı konuştu. İnce, kurultay tartışmalarına da değindi ve istifayı düşünen partililere “Sakın yapmayın” diye seslendi. İşte CHP'li Muharrem İnce'nin o sözleri:

‘YENİ BİR DURUM VAR'

– Türkiye'de yeni bir durum var. Başbakanlık makamı yok. Cumhurbaşkanlığı makamı var. Bir siyasi partinin amacı iktidar olmaktır. Genel başkanının amacı da cumhurbaşkanı olmaktır.

– Böyle olmuyorsa bir hata, eksiklik vardır. Ben 51 günlük bir adaylık yaşadım. 51 günde bir şeyleri başarabildik. Ancak amacımıza ulaşamadık. Hazırlanmak için daha uzun süreye ihtiyacımız var. 13 vilayete zaman olmadığı için gidemedim.

– Beklentimi merak edenlere açıklıyorum: Önümüzdeki seçimde cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum. Kazanacağıma yürekten inanıyorum. İddialı söylüyorum: Kazanamazsam çekilirim.

‘ZAMAN KAYBI OLUR'

– Bu hazırlığı uzun vadede yapabilmem için CHP'nin genel başkanı olup partiyi de buna hazırlamam lazım. Beklentim bu. Ama ben önümüzdeki seçimin 5 yıl sonra değil, daha erken olacağına inanıyorum.

– Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacaksa, devam etmelidir görevine. Olmayacaksa koltukta kalmakta ısrar etmesinin bir anlamı yok. Zaman kaybına gerek yok. Benim beklentim cumhurbaşkanı adayı olmak. Onun için parti bana bu görevi verirse kendimi de partiyi de buna hazırlarım. Koltuk derdinde değilim.

inceee

‘ÖRGÜTE SORACAĞIM'

– Şunu da yaparım: CHP Genel Başkanı olarak cumhurbaşkanı aday adayı olurum, başka arkadaşlarımın da önünü kapamam. Yani, örgütün önüne sandığı koyarım. Bu parti üyesi ya da başkası olur. En yüksek oyu alan iki kişiden birisini meclis grubu aday gösterir.

– Yerel seçimde Muharrem İnce ne yapacak? Ne yapağım. Cumhurbaşkanlığı adaylığımdan daha fazla çalışacağım kazanmamız için. Çünkü ben partiliyim. Genel merkez imkanlarını kullandırırsa onun imkanlarıyla, kullandırmazsa kendi imkanlarımla çalışacağım.

– Ama bu genel merkez yapısının Türkiye derdi olmadığını düşünüyorum. Yerel adayları belirlerken de yine objektif olacaklarına inanmıyorum ve bunu görüyorum.

‘YANLIŞ YAPIYORLAR'

– 15 yaşından beri bu partide mücadele ediyorum. Bir adaya karşı çıkarım ama aday olduktan sonra bütün eleştirileri bir kenara atarım. Şimdiden kimleri aday yapacaklarının bazılarını biliyorum. Yanlış yapıyorlar.

– Son olarak şunu söylüyorum: Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Gündemimde belediye başkanlığı adaylığı yok. Belediye başkan adaylığım diye bir konum yok.

İSTİFA ETMEK İSTEYENE ÇAĞRI: SAKIN YAPMAYIN

– CHP Genel Başkanı'na göre kurultay konusu kapanmış olabilir ama milletin yüreğine sormak lazım ‘kapanmış mıdır?' diye. Önümüzde yerel seçimler var.

– Bize göre 630, genel merkeze göre 569 imza var. Yani bu 369 olsa bile bu kurultay toplanmalıdır.

– Diyelim ki 569. Az mı yani? Bir takım Ali Cengiz oyunlarıyla koltukta kalabilirsin. İmza verenlerin bazılarını disipline gönderebilirsin. Ancak tabanın kaydığının farkında değiller. Seçmeni ne yapacaklar? Seçmeni de mi disipline verecekler?

– Gelinen noktaya üzülüyorum. İstifa etmek isteyenlere ‘Sakın yapmayın' diyorum. ‘Partiyi hırpalamayın' diyorum. Partiyi yönetenler kiracılardır.

– Partinin gerçek sahibi halktır, millettir. Hep şu örneği verdim: Kiracı evi tahliye etmiyorsa, hıncını evden almayalım. Camını, çerçevesini kırmayalım. Ev sizindir.

UMUT OLABİLMEK İÇİN CESUR ADIMLAR ATMAK ZORUNDAYIZ

– Gelinen noktada, CHP'nin umut olabilmesi için sıra dışı işler yapması lazım. Cesur adımlar atması lazım. Yoksa başarısız olur. Sonuna kadar demokrasi demesi lazım.

– Türkiye'de demokrasi diyebilmesi için önce kendi içinde demokrasiyi yaşatması lazım. Özgüveni yüksek bir parti olması lazım.

– CHP'nin yeniden umut olması mümkün. Bir milyon genci üye yapmak mümkün. Bütün bunlar mümkünken ne yazık ki akıl tutulması yaşıyorlar.

PARTNERDehşete düşüren an! Klozetin kapağını açtı ve...Dehşete düşüren an! Klozetin kapağını açtı ve...
Bakan Soylu, Kırıkkale'deki denetlemeleri takip etti (3)Bakan Soylu, Kırıkkale'deki denetlemeleri takip etti (3)
Bakan Soylu, Kırıkkale'deki denetlemeleri takip etti (4)Bakan Soylu, Kırıkkale'deki denetlemeleri takip etti (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP cumhurbaşkanı

En Çok Okunan Haberler

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

PKK'ya dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PKK'ya dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İlginizi Çekebilir

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

Bayram tatili başladı! Trafikte büyük yoğunluk!

Bayram tatili başladı! Trafikte büyük yoğunluk!

Savunma Sanayii Başkanlığından TL hamlesi!

Savunma Sanayii Başkanlığından TL hamlesi!

PKK'ya dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PKK'ya dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Kurban Bayramı mesajları 2018: En güzel, en yeni resimli Kurban Bayramı mesajları

Kurban Bayramı mesajları 2018: En güzel, en yeni resimli Kurban Bayramı mesajları

Ordu'daki trafik kazasından kahreden haber: Ölü ve yaralılar var

Ordu'daki trafik kazasından kahreden haber: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.