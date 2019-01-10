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Muharrem İnce: Kaşıkla verdiklerini, seçimden sonra kepçeyle alacaklar

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2019 16:43 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi’nin önceki dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti.

Muharrem İnce: Kaşıkla verdiklerini, seçimden sonra kepçeyle alacaklar

Muammer İRTEM-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi’nin önceki dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti. İnce, “Seçimden önce kaşıkla verdiklerini, seçimden sonra kepçeyle alacaklar” dedi.
Muharrem İnce, CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i, Nilüfer Belediye binasında ziyaret etti. Mustafa Bozbey’e moral ziyaretinde bulunan İnce, Bozbey’in her zaman yanında olduğunu belirtti. Bursa’yı Bozbey’in kazanacağına iddiaya bile girebileceğini söyleyen İnce, “Önemli bir seçime giriyoruz. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı olarak partimizden gösterilen Mustafa Bozbey’e destek ziyaretine geldik. Benim kulağım deliktir, Bursa’da ilginç bir hava esiyor. 7’den 70’e herkes Bozbey diyor. Bugünlerde televizyonlarda gerçekler konuşulmaz. FETO iadesi konuşulur, mesela sınır ötesi harekat, asgari ücret zammı, indirim konuşulur. 31 Mart’tan sonra indirim konuşulmaz, kaşıkla verdiklerini kepçeyle alacaklar. TÜİK, mesela Kasım ve Aralık enflasyonunu eksi çıkardı. Rezaleti görüyor musunuz? Enflasyon için 81 milyondan bir kişi eksi diyebilir mi? YSK var bir de. Mühürsüz oyları geçerli sayan, görev süreleri bir yıl uzatılan. Türkiye’de bir yargı var evlere şenlik bir yargı, bu yargının yargılanması gerekiyor. Eren Erdem arkadaşımıza ne olduğunu biliyorsunuz, tahliye edildikten hemen sonra tutuklama kararı çıkıyor. Amerikalı rahibe ne oldu peki, mahkeme sonucu kesinleşmeden uçak hazır bekliyordu. Demek ki bir şeyler için birilerine söz vermişsiniz. Rahibin başına neler geldiğini hepimiz biliyoruz. Böyle bir ortamda seçime gidiyoruz. Bu sefer de bu millet ders vermezse yapacak bir şey yok artık” dedi. İnce, “Ayrıca bu dersi verirken de Nilüfer gibi bir ilçeyi 20 yıl yönetip burayı Türkiye’nin göz bebeği haline getiren Bozbey’e güveniyoruz. Eksik kaldığı herhangi bir yerde emrindeyiz ve sonuna kadar destekliyoruz” dedi.
‘İNCE’DEN SEÇİM TAKTİKLERİNİ ALACAĞIM”
Muharrem İnce’den taktik almak için buluştuklarını belirten Bozbey, “Çok önemli bir seçime gittiğimizin farkındayız. Yapacağımız bu yerel seçim sonucunda inanıyorum ki Türkiye’nin kentleri gülümseme adına bir başlangıç yapacak. En başta Bursa gülümseyecek” dedi.
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Muharrem İnce: Kaşıkla verdiklerini, seçimden sonra kepçeyle alacaklarMuharrem İnce: Kaşıkla verdiklerini, seçimden sonra kepçeyle alacaklarMuharrem İnce: Kaşıkla verdiklerini, seçimden sonra kepçeyle alacaklarMuharrem İnce: Kaşıkla verdiklerini, seçimden sonra kepçeyle alacaklar

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