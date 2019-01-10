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Muharrem İnce Kaşıkla verdiklerini, seçimden sonra kepçeyle alacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 17:42 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi?nin önceki dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey?i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi?nin önceki dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey?i ziyaret etti. İnce, ?Seçimden önce kaşıkla verdiklerini kepçeyle alacaklar dedi.
Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi?nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey?i, Nilüfer Belediye binasında ziyaret etti. Mustafa Bozbey?e moral ziyaretinde bulunan İnce, Bozbey?in her zaman yanında olduğunu belirtti. Bursa?yı Bozbey?in kazanacağına iddiaya bile girebileceğini söyleyen İnce, ?Önemli bir seçime giriyoruz. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Adayı olarak partimizden gösterilen Mustafa Bozbey?e destek ziyaretine geldik. Benim kulağım deliktir, Bursa?da ilginç bir hava esiyor. 7?den 70?e herkes Bozbey diyor. Bugünlerde televizyonlarda gerçekler konuşulmaz. FETÖ iadesi konuşulur mesela sınır ötesi harekat asgari ücretin zammı, indirim konuşulur. 31 Mart?tan sonra indirim konuşulmaz, kaşıkla verdiklerini kepçeyle alacaklar. TÜİK var mesela kasım ve aralık enflasyonunu eksi çıkardı. Rezaleti görüyor musunuz Enflasyon için 81 milyondan bir kişi eksi diyebilir mi YSK var birde mühürsüz oyları geçerli sayan, görev süreleri bir yıl uzatılan, Türkiye?de bir yargı var evlere şenlik bir yargı bu yargının yargılanması gerekiyor. Eren Erdem arkadaşımıza ne olduğunu biliyorsunuz, tahliye edildikten hemen sonra tutuklama kararı çıkıyor. Amerikalı rahibe ne oldu peki mahkeme kesinleşmeden uçak hazır bekliyordu. Demek ki bir şeyler için birilerine söz vermişsiniz. Rahibin başına neler geldiğini hepimiz biliyoruz. Böyle bir ortamda seçime gidiyoruz. Bu seferde bu millet ders vermezse yapacak bir şey yok artık dedi.
?SEÇİM DÖNEMİNDE BOZBEY?İN EMRİNDEYİM?
Bu milletin bu sefer gereken dersi vereceğini söyleyen İnce, Ayrıca bu dersi verirken de Nilüfer gibi bir ilçeyi 20 yıl yönetip burayı Türkiye?nin göz bebeği haline getiren Bozbey?e güveniyoruz. Eksik kaldığı herhangi bir yerde emrindeyiz be sonuna kadar destekliyoruz dedi.
?İNCE?DEN SEÇİM TAKTİKLERİNİ ALACAĞIMö
Muharrem İnce?den taktiklerini almak için buluştuklarını belirten Mustafa Bozbey, ?Çok önemli bir seçime gittiğimizin farkındayız. Yapacağımız bu yerel seçim sonucunda inanıyorum ki Türkiye?nin kentleri gülümseme adına bir başlangıç yapacak. En başta Bursa gülümseyecek dedi.

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