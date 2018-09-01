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Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlunun düğününe geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 19:30 | Son Güncelleme

CHP'de başlayan kurultay tartışmaları sonrası Muharrem İnce ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya gelmiş, ikili arasındaki gergin tansiyon sert polemiklerle daha da tırmanmıştı. Muharrem İnce bugün Kılıçdaroğlu'na jest yaparak Kerem Kılıçdaroğlu ve Mine Alşan'ın düğün törenine katıldı.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kurultay tartışmaları sürüyor.

Ancak son günlerde ikili arasında yükselen gerilime bu akşam mola verildi. Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile Mine Alşan'ın düğününe geldi.

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YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun askerden yeni dönen oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile Mine Alşan, Ankara İncek'te bulunan La Rossa Wedding'de yapılan törenle dünyaevine giriyor.

Düğün, sanat ve siyasetin önce gelen isimlerini de bir araya getirdi.

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Muharrem İnce, düğüne VİP bir minibüs ile geldi. İnce'yi kapıda bazı CHP'liler karşıladı. Düğünde, bir diğer muhalif Mustafa Sarıgül'ün de yer aldığı görüldü.

Öte yandan yoğun güvenlik önlemi alınan düğünde davetlilerin, X-ray cihazlarıyla kontrol edildiği ve dedektörlü kapıdan geçirilerek salona alındığı görüldü.

GEÇEN YIL TÜRKİYE'YE DÖNMÜŞTÜ

Güney Kore'de doktora yapan Kerem Kılıçdaroğlu, geçen yıl Türkiye'ye dönerek 2009'dan bu yana birlikte olduğu Mine Alşan'la evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Çift, geçen yıl nisan ayında Mine Alşan'ın memleketi Trabzon'da sade bir törenle aile arasında nişanlanmıştı.

Nişan sonrası vatani görevi için Sivas'a giden Kerem Kılıçdaroğlu, Temeltepe Askeri Kışlası'nda kısa dönem askerlik yaptı.

Kurban Bayramı sonrasına bırakılan düğünün 1 Eylül'de yapılması kararlaştırılmıştı.

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