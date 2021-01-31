Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde istifa edeceğim

Eski CHP Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, "Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Önümüzdeki süreçte yüzde 50 artı biri alacak bir siyasi yapı oluşturacağız. Ben de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim" dedi.

İnce, CHP'den cuma günü istifa ettiğini açıklayan Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in de kuracağı partiye katılacağını söyledi.

'Memleket Hareketi' başlatan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak eleştirilerini dile getiren milletvekilleri Çelebi, Aksoy ve Özel için "Önce günlerce ikna etmeye çalışacaksınız, istifa ettikten sonra iftira atacaksınız. Yani bu iftiracılıkla bir yere varamazlar. Koltuk hırsı bunları öyle bir noktaya getirmiş ki, artık akıllarını başlarından almış. Utanma duyguları kalmamış. İnsan kendi arkadaşına nasıl olur da, siyasi yollarını ayırabilirler, neden iftiraya başvuruyorlar? Bunu anlamak mümkün değil. Bu iktidarla bu muhalefet birbirinin kopyası oldu. Saray'ın çırakları oldu CHP de artık. Gerçekten sarayın çırakları var " dedi: