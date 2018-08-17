Muharrem İnce 'kriz' dedi, önerilerini tek tek sıraladı

ABD ile Türkiye arasındaki ev sahindeki Papaz Brunson gerilimi sürerken, piyasalardaki dalgalanma da devam ediyor. Ekonomide yaşanan gelişmeleri 'yapısal ve kapsamlı bir kriz' olarak değerlendiren 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, "Yara derindedir, yüzeysel önlemler yeterli değildir ve yalnızca krizi kısa bir süre öteleyebilirsiniz. Üzeri, Rahip pelerini ve Amerikan düşmanlığı ile örtülmeye çalışılan krizin asıl sebebi “kötü yönetim”dir." ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce'nin paylaşımları şöyle;
Yapısal ve kapsamlı bir krizle karşı karşıyayız. Bu nedenle, bu kriz yapısal ve kapsamlı değişimler gerçekleştirilmeden çözülemez.
Yara derindedir, yüzeysel önlemler yeterli değildir ve yalnızca krizi kısa bir süre öteleyebilirsiniz. Üzeri, Rahip pelerini ve Amerikan düşmanlığı ile örtülmeye çalışılan krizin asıl sebebi “kötü yönetim”dir.
Ülkemizi yıllarca kötü yöneterek bu günlere getirenlerin, ülkemizi bu durumdan çıkarmalarını beklemek ise safdilliktir.
İktidarın ve muhalefetin birbirinden beslenerek yaşadığı bu siyasal “kısır döngüden” kurtulmadan ve hızla yapısal reformlara girişmeden geçirdiğimiz her dakika milletimizin aleyhine işlemektedir.
6 MADDELİK ÖNERİ
Krizler ülkesi olmaktan çıkmak için, bir an önce “üretken ve adil” bir ekonomik yapıyı oluşturmak zorundayız. Bunu gerçekleştirebilmenin yolu olarak, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri esnasında dile getirdiğim önlemleri yeniden hatırlatıyorum:
Hukukun üstünlüğü ilkesinin egemen olduğu “hukuk devleti” yeniden tesis edilmelidir.
Başta dış yatırımcılar olmak üzere her türlü yatırımcı için şart olan öngörülebilir ve güvenilir yatırım ortamı kurulmalıdır. Yatırımcının önündeki her türlü bürokratik ve yapısal engel kaldırılmalıdır.
Ekonomiye yön veren düzenleyici kurulların ve kurumların bağımsızlığını yeniden sağlanmalıdır.
Ekonomi ideolojik saplantılara göre değil, bilim ve akla uygun biçimde yönetilmelidir.
Ekonomiyi yöneten kişiler ”sadakat “ ilkesine göre değil “liyakat” ilkesine göre görevlendirilmelidir.
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