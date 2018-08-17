Muharrem İnce 'kriz' dedi, önerilerini tek tek sıraladı

ABD ile Türkiye arasındaki ev sahindeki Papaz Brunson gerilimi sürerken, piyasalardaki dalgalanma da devam ediyor. Ekonomide yaşanan gelişmeleri 'yapısal ve kapsamlı bir kriz' olarak değerlendiren 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, "Yara derindedir, yüzeysel önlemler yeterli değildir ve yalnızca krizi kısa bir süre öteleyebilirsiniz. Üzeri, Rahip pelerini ve Amerikan düşmanlığı ile örtülmeye çalışılan krizin asıl sebebi “kötü yönetim”dir." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin paylaşımları şöyle;

Yapısal ve kapsamlı bir krizle karşı karşıyayız. Bu nedenle, bu kriz yapısal ve kapsamlı değişimler gerçekleştirilmeden çözülemez.

Yara derindedir, yüzeysel önlemler yeterli değildir ve yalnızca krizi kısa bir süre öteleyebilirsiniz. Üzeri, Rahip pelerini ve Amerikan düşmanlığı ile örtülmeye çalışılan krizin asıl sebebi “kötü yönetim”dir.

Ülkemizi yıllarca kötü yöneterek bu günlere getirenlerin, ülkemizi bu durumdan çıkarmalarını beklemek ise safdilliktir.

İktidarın ve muhalefetin birbirinden beslenerek yaşadığı bu siyasal “kısır döngüden” kurtulmadan ve hızla yapısal reformlara girişmeden geçirdiğimiz her dakika milletimizin aleyhine işlemektedir.