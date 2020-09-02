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Muharrem İnce 'Memleket Hareketi' için 4 Eylül'de Sivas'ta sahaya iniyor

02.09.2020 04:47 | Son Güncelleme

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın ardından, parti yönetimine sert eleştiriler yönelterek, '1000 günde Memleket Hareketi' adı altında yeni bir oluşum başlatan eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 4 Eylül'de Sivas'ta sahaya inecek.

Muharrem İnce 'Memleket Hareketi' için 4 Eylül'de Sivas'ta sahaya iniyor

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın ardından, parti yönetimine sert eleştiriler yönelterek, '1000 günde Memleket Hareketi' adı altında yeni bir oluşum başlatan eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 4 Eylül'de Sivas'ta sahaya inecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun en önemli kilometre taşlarından olan Sivas Kongresi'nin yıldönümünde ilk yurt gezisini gerçekleştirecek olan İnce'nin, son anda bir değişiklik olmazsa, bir sonraki durağının ise Hakkari olacağı belirtiliyor.

2018 seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, bu iddiasını bir sonraki seçim için de sürdürmek istiyor. Parti yönetiminin AKP'den kopan Abdullah Gül, Ali Babacan gibi sağ kökenli isimleri aday gösterme eğiliminde olduğunu düşünen İnce'nin, CHP'lileri "AKP kökenli muhafazakar bir adaya mahkum etmemek" için yola çıkma kararı aldığı kulislere yansımıştı.

Bu çerçevede 13 Ağustos'ta basın toplantısı düzenleyerek, CHP'den kopmadan yeni hareket başlatma kararı aldığını açıklayan İnce, basın toplantısında ifade ettiği gibi, ilk yurt gezisine ise Sivas Kongresi'nin yıldönümü olan 4 Eylül'de Sivas'tan başlayacak.

Özel otobüs hazırlandı

Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar tüm Türkiye'yi dolaşarak nabız tutmayı ve cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterilebilmek için destek istemeyi planlayan İnce'nin, gezilerde kullanacağı özel bir otobüs de hazırlandı. Muharrem İnce'nin fotoğrafının ve Türkiye haritasının üzerinde, 'Memleket Hareketi' yazısının yer aldığı otobüsünde CHP'nin logosuna yer verilmedi.

Uzun süredir sahaya inmek için hazırlanan İnce'nin 4 Eylül'de İstanbul'dan Sivas'a hareket edecek.

Pandemi koşulları nedeniyle, havaalanında kendisini karşılayanlara hitap edecek olan İnce, daha sonra Sivas Kongre Binası ve ardından da 2 Temmuz 1992'de 33 aydının yakılarak katledildiği Madımak Oteli'ni ziyaret edecek. İnce'nin yerel basınla sohbetinin ardından Ankara'ya dönmesi planlandı.

Kadrosunu 29 Ekim'de açıklaması bekleniyor

Edinilen bilgiye göre son anda bir değişiklik olmazsa İnce'nin ikinci durağının Hakkari olması planlanıyor. Ancak şimdilik kesin tarih belirlenmediği ifade ediliyor. Yeni isimlerle yola çıkma kararı aldığı belirtilen İnce'nin, hareket içinde yer alan isimleri, 29 Ekim'de kamuoyuna tanıtmayı planladığı belirtiliyor. İnce'nin, yurt gezilerinde alacağı izlenime göre yeni parti kurmayı da gündemine alabileceği kulislerde konuşuluyor.

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