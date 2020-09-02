Muharrem İnce 'Memleket Hareketi' için 4 Eylül'de Sivas'ta sahaya iniyor

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın ardından, parti yönetimine sert eleştiriler yönelterek, '1000 günde Memleket Hareketi' adı altında yeni bir oluşum başlatan eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 4 Eylül'de Sivas'ta sahaya inecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun en önemli kilometre taşlarından olan Sivas Kongresi'nin yıldönümünde ilk yurt gezisini gerçekleştirecek olan İnce'nin, son anda bir değişiklik olmazsa, bir sonraki durağının ise Hakkari olacağı belirtiliyor.

2018 seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, bu iddiasını bir sonraki seçim için de sürdürmek istiyor. Parti yönetiminin AKP'den kopan Abdullah Gül, Ali Babacan gibi sağ kökenli isimleri aday gösterme eğiliminde olduğunu düşünen İnce'nin, CHP'lileri "AKP kökenli muhafazakar bir adaya mahkum etmemek" için yola çıkma kararı aldığı kulislere yansımıştı.

Bu çerçevede 13 Ağustos'ta basın toplantısı düzenleyerek, CHP'den kopmadan yeni hareket başlatma kararı aldığını açıklayan İnce, basın toplantısında ifade ettiği gibi, ilk yurt gezisine ise Sivas Kongresi'nin yıldönümü olan 4 Eylül'de Sivas'tan başlayacak.