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Muharrem İnce, Memleket Partisi'ni resmen kurdu

17.05.2021 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin ilk kurucular kurulu toplantısı yapıldı.

İnce, toplantıda Genel Başkan seçildi.CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Memleket Partisi kuruldu. Hazırlıkları tamamlanan partinin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığına sunuldu. Başvurunun kabul edilmesinin ardından, İnce'nin öncülüğünde oluşturulan Memleket Hareketi, resmen Memleket Partisi adını aldı.

Partinin kuruluşunun ardından kurucular kurulu genel merkez binasında ilk toplantısını yaptı. Muharrem İnce'nin genel başkan seçildiği toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi. Partinin Genel Başkanvekilliği ve Parti Sözcülüğüne Gaye Usluer, Genel Sekreterliğe ise Hakkı Akalın getirildi.

"Geleceğimiz geri alacağız"

Parti Sözcüsü Gaye Usluer düzenlediği basın toplantısında, Muharrem İnce'nin oy birliği ile genel başkan seçildiğini söyledi. Toplantıda Genel Başkan İnce tarafından görev paylaşımı da yapıldığını kaydeden Usluer, "Ancak il ilçe teşkilatlanmalarından sonra, kasım ayında kurultayımızı yaptığımızda seçimli organlarımızla sizleri yeniden selamlayacağız" diye konuştu.

Basın toplantısında partinin hedeflerine de değinen Usluer, "'Geleceğimizi geri alacağız' diyoruz. Bu ülkenin gençleri için, bu ülkede yaşayan herkes için Memleket Partisi olarak geleceğimizi barışla özgürlükle ve yeniden demokrasi ile taçlandırmak üzere burada bugün söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Meclis'teki parti sayısı 13'e yükseldi

İnce'nin kurduğu Memleket Partisi ile birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen parti sayısı 13'e yükseldi. CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'nde kurucu üye olarak yer alan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Meclis'te Memleket Partisi'ni temsil edecek.

CHP'nin 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı olan eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 4 Eylül 2020'de Memleket Hareketi'ni Sivas'tan başlamıştı. Şubat ayında CHP'den istifa eden İnce, parti kurma çalışmalarına hız vermişti.

DHA, ANKA/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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