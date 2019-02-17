HABER

Muharrem İnce: Memleketi bu hale getirenlerden kurtarmalarını beklemek saflık

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2019 15:00 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, "Memleketi bu hale getirenlerden memleketi kurtarmalarını beklemek, saflıktır.

Yaprak KOÇER- Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, "Memleketi bu hale getirenlerden memleketi kurtarmalarını beklemek, saflıktır. Memleketi bu hale onlar getirdi" dedi. CHP'nin 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı Muharrem İnce, Samsun'a gelerek, partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada teşkilat üyeleriyle görüşen İnce, ardından açıklamalarda bulundu. İnce, "Neden Türkiye bu halde, ekonomimiz bu halde? Devlet niye domates, soğan, patates, biber, patlıcan satıyor; biliyor musunuz? Toplumda rıza düşük rıza. Rızası yok insanların sana. Çünkü insanları kırıyorsun, döküyorsun, bölüyorsun, ayrıştırıyorsun. Bir yanda kaynak bölüşümü ile ilgili kavga eden bir AKP var. Eski- yeni kavgası var. İşte böyle bir ortamda tabi ki Türkiye'de istikrar olmuyor" diye konuştu. Türkiye'de 'K' dönemi yaşandığını kaydeden İnce, şunları söyledi: "Son aylarda alfabede en çok kullandığımız harf, 'K' harfi. Koalisyonu bitirecekti bu yeni düzen, koalisyonun alası var hatta ahlaksız koalisyon var. Koalisyon seçimden sonra olurdu şimdi seçim öncesinde koalisyon var. Korku var herkeste. Kazık var; kuyruk, keyfilik, kumpas, kuyruklu yalan ve Katar var. Hep söylemiştim milletvekiliyken de 'Katar, bize ne katar?' demiştim. Türkiye'nin geldiği noktada 'K' harfi, artık bizim bir numaralı harfimiz oldu. Bu günlerde konuştuklarımıza bakın. Sen gübre fabrikalarını satmışsın. Mazotu ÖTV ile çiftçiye satıyorsun. Gübre alamıyor. Mazot pahalı. Üretimi yasaklamışsın, cezalandırmışsın üreten köylüyü, çiftçiyi. Tohumu İsrail'e mahkum hale getirmişsin. Baktın soğan yetişmiyor, İran'dan soğan almışsın. Et yetişmiyor, et almışsın. Süt yetişmiyor, süt almışsın dışarıdan. Köylüyü, çiftçiyi desteklememişsin sonunda 'Dünya lideri olacağım' derken, manav olmuşsun." Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Muharrem İnce, "Memleketi bu hale getirenlerden memleketi kurtarmalarını beklemek, saflıktır. Memleketi bu hale onlar getirdi. Ben ilkokulda okurken, sosyal bilgiler dersinde Türkiye'yi nasıl tanımlardık? Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiydi. Bugün dünyada pek çok ülke bir alanda anılır. Çin, toplu üretimle anılır. Japonya dijital teknoloji, Hindistan yazılım, Almanya otomotiv, ABD sanayi ve tarım ile anılır. 'Türkiye' denince akla paralı poşet, imar barışı, noter tasdiki, bedelli askerlik, Türkiye'nin geliri; bunlar" dedi.

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Bakan Ersoy: "Turizm hedeflerini büyüttük"Bakan Ersoy: "Turizm hedeflerini büyüttük"
Bakan Soylu: PKK terör örgütü diye bir şey kalmayacakBakan Soylu: PKK terör örgütü diye bir şey kalmayacak

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Büyük Birlik Partisi'nden 'Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Partili Numan Kurtulmuş: Bu bir ekonomi savaştır

AK Partili Numan Kurtulmuş: Bu bir ekonomi savaştır

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.