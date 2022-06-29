Muharrem İnce, Millet İttifakı'na yüklendi! "Erdoğan'ı yenseniz ne olacak? 11 ay bile dayanamazsınız"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir'de bir otelde basın mensuplarıyla buluştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnce, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda kamuoyuna açıklama yapılması için çağrı yapan İnce, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili bir tartışma yaşıyoruz. Onların NATO'ya girişleriyle ilgili 1 ay önce Erdoğan, 'Ben başta olduğum sürece bu 2 ülke NATO'ya giremez' demişti. Bugün anlıyoruz ki yeşil ışık yakılmış. Muhalefetten 'tık' yok nedense. Karşılığında ne aldık? KKTC'yi mi tanıdılar? Bu 2 devlet terörle ilgili yasal düzenleme mi yaptı? Terör örgütlerini destekleyen dernekleri kapattılar mı? Geri istediğimiz 24 terörist var. Teröristleri iade ettiler mi? PKK'ya silah vermeyeceklerinin garantisini verdiler mi? Bu sorularımla ilgili Cumhurbaşkanı'ndan bir yurttaş olarak bilgi istiyorum. Geçen seçimde yarışmış, ikinci olmuş biri olarak bilgi istiyorum. Partim adına, şahsım adına bu bilgileri istiyorum. Bir ay önce kabadayılık yapıp bugün niye pes ettiniz? Seçim yaklaştı diye üç beş kuruşa tamah mı ettiniz? Her gittiği yerde Erdoğan'a 'Dik dur eğilme, bu millet seninle' diye slogan atıyorlardı. '15 Temmuz'u bunlar finanse etti' dedin, gittin kucaklaştın. Suudi Arabistan'a 'katil' dedin dosyayı teslim ettin. Mısır'a 'darbeci' dedin görüşmelerin yollarını arıyorsun. İsrail'e 'terör devleti' dedin barıştın. Nasıl eğilmiyorsun, bu nasıl dik duruş? Ben vatandaş olarak 'Erdoğan dik dur eğilme' diyorum. Niye eğiliyorsun?" ifadelerini kullandı.

'DEVLETİN GELENEKLERİ, KURALLARI KALMADI'

Türkiye'de devlet sisteminin çökertildiğini savunan İnce, "20 yılın sonunda devlet çöktü. Devletin gelenekleri, kuralları kalmadı. Anayasaya uymayan bir Erdoğan vardı. Anayasayı Erdoğan'a uydurduk yine de devlet çöktü. Merkez Bankası'nın görevini fiyat istikrarı komitesi yapıyor. Çocuklarımıza her gün tecavüz ediliyor. Dün Yalova'da yeni bir olay oldu. Utanıyorum. Derelere, ovalara, madenlere, çocuklarımıza sahip çıkmadılar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni görevi fırın işletmeciliği olmuş. MEB ekmek satacak. Allah akıl fikir versin bunlara. TÜİK diye bir kurum yok. TBMM çöktü artık kararnamelerle yönetiliyor. Sınavlar sorun olmuştu, çözümleri taban puanları kaldırıyorlar. Taban puanın üstüne çıkamayınca çözüm basit. Fırıncı MEB. Yolda kamyoncularla sohbet ettik. 'Depoyu doldurmak için servet ödüyorum' diyorlar. Bir yılda dünyada petrol fiyatı yüzde 60 artmış, Türkiye'de yüzde 300 arttı. Savaş var, pandemiden çıktık ama aradaki farkın sorumlusu Erdoğan'dır. Dünyada gıda fiyatları yüzde 30, bizde yüzde 92 arttı. Arada yüzde 62 fark var. Bu fark Erdoğan'a ait. Dünya faiz yükseltiyor. Biz düşürüyoruz. İnadı uğruna, kibri uğruna. Devleti batırdı, sırada büyük şirketler var. Akılla, bilimle, iktisatla alakası yok. Dünyada kimse bilmiyor ekonomiyi bir tek Erdoğan biliyor. Kendini ekonomist sanmasında sorun var. Memleket de birlikte batıyor. Şirketlerin paralarını eritme derdine düştü" dedi.

'KÖTÜLÜKLERİN KARŞISINDA OLACAĞIZ"

İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu memlekete 3 A lazım. Bir akıl, iki adalet, üç ahlak lazım. Türkiye'de ahlak çöktü. Bir yıl içinde bütün kötülükler ortaya saçılacak. Ben öyle görüyorum. Türkiye'yi kamplaştırdılar. Birbirlerinin kötülükleri üzerinde debeleniyorlar. AKP içinde çıkan bir şeyi kendileri çıkarıp CHP'ye veriyor. CHP içindeki kötülükleri de CHP'liler çıkarıp AKP'ye veriyor. Kötülük lağımları akıyor Türkiye'de. Kutuplaştırdılar. Memleket Partisi'nin buna itirazı var. Biz kötülüklerin karşısında olacağız."

'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM DİYE MİLLETE YALAN SÖYLÜYORLAR'

İktidarın yaşananlardan ders almadığını öne süren Muharrem İnce, orman yangınlarıyla ilgili de eleştirilerde bulundu. İnce, "20 yıldır Marmaris yanıyor. Yangın çıkmayan yıl yok. Geçen yılın etkisini üzerimden zor attım. Bu yıl yine yanıyor ve seyrediyoruz" dedi.

İktidarla birlikte muhalefeti de eleştiren İnce, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye millete yalan söylüyorlar. Üyeye yetki vermeden, milletvekilini güçlendirmeden parlamenter sistem güçlenmez. Milletvekillerinin hepsini genel başkanlar seçecek. Geçin bu işleri. Siz güçlendirilmiş genel başkanlarsınız. Gelin Memleket Partisi'ni örnek alın. Cumhurbaşkanı adayını üyeler belirleyecek. Kendine güvenen biri varsa çıkar aday olur. Meclisi güçlendirmeden bu sistem olmaz. 20 yıldır palavra dinledik yenisine ihtiyaç yok. Türkiye'nin yeni bir yola ihtiyaç var" açıklamalarında bulundu.

Millet İttifakı üzerinden eleştirilerde bulunan Muharrem İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"11 AY BİLE DAYANAMAZSINIZ"

"Tek adamdan bıktık. Yargıç, hakim, polis, öğretmen, doktor, Merkez Bankası başkanı her şey o. Bir aday bulacaklar onu 6 parti başkanı yönetecekmiş. Libya tezkeresine İYİ Parti 'evet', CHP 'hayır' oyu verdi. Atatürk'ün partisine bu tezkereye 'hayır' oyu vermek yakışmadı. Mavi Vatan'a karşı mısınız siz? Bu 6'lı masa adayını seçtirmiş olsaydı bu tezkereye Cumhurbaşkanı ne diyecekti? Siz daha bu konuda anlaşamamışsınız. Dağılırsınız siz, Erdoğan'ı yenseniz ne olacak? Türkiye'de koalisyonların ortalama süresi 11 aydır. Siz 11 ay bile dayanamazsınız. Atatürk tartışılmayacak, Anayasa'nın ilk 4 maddesi tartışılmayacak, terörün her türlüsüyle mücadele edilecek, bunları konuşacaksınız. Erdoğan'dan kurtulmalıyız. Tarımı kim bitirdi? Ekonomiyi kim bitirdi? Suriyeliler Davutoğlu'nun döneminde gelmedi mi? Ekonominin bu hale gelmesinde Babacan'ın payı yok mu? Türkiye'nin yeni bir duruşa ihtiyacı var. Onlar tıpış tıpış oy verilecek bir aday arıyorlar. Öyle bir adayı aday yaptıkları gün Memleket Partisi zirve yapacak. Bizi çökertmek için bazılarına milletvekili sözü verip operasyon çekmek istiyorlar. Alayınız gelse yapamazsınız. Türkiye'nin dik duruşlu partisiyiz ne yapacağımızı biliyoruz."

Sorunlarla ilgili bir çözüm önerisi hazırladıklarını belirten Muharrem İnce, tüm siyasi parti genel başkanlarına mektup yazdığını dile getirerek, "Tarım, gıda, beslenme, ekmek, su sıkıntıları geliyor. Ekmek 10 lira olacak bu gidişle. Çözüm önerisi hazırladık. Siyasi partilerin genel başkanlarından randevu istedim. 19 partiye mektup yazdım. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Türkiye'nin belirleyici gücü olacağız. Önümüzdeki dönemde meydanlar açıldığında otobüsün üstüne çıktığımızda tıpış tıpış adaylar karşısında yürekli adaylar olduğunu herkes görecek" dedi.

ASGARİ ÜCRET TARTIŞMASI

Zafer Partisi'nin içinde bulunduğu ittifak grubuna katılmalarıyla ilgili soruya yanıt veren İnce, "Türkiye, bu ittifaklarla çözüm bulamaz. Uçurumun kenarından çekip alacak yeni yollara ihtiyaç var. Gün ola harman ola" dedi.

'Asgari ücret sizce ne kadar olmalı?' sorusuna da yanıt veren İnce, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden yaşanan tartışmayı doğru bulmuyorum. Milletvekili emeklileri arasında en yüksek maaşı alan Kılıçdaroğlu'dur. Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden tartışma yapmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Kanunu zamanında yanlış yapmışlar. Emekli milletvekilleri 18 alırken, genel müdürlük yaptığı için kendisi 25 alıyor. Bunu konuşmuyor. Cumhurbaşkanı'nın maaşa bile ihtiyacı yok. Masrafı mı var? Kiraya yüzde 25'ten fazla zam yapılmaması için kanun çıktı. 'Doğal gaza, benzine, şekere, elektriğe de yüzde 25'ten fazla zam yapılamaz' diye bir kanun çıkar. Vatandaşa, 'Ben devlet olarak yaparım ama sen yapamazsın' diyor. Otobüs bileti artık taksitle. Böyle bir ortamda asgari ücrete miktar belirtmek de yanlış. Ülkenin ayarı kaçtı."

6'lı masaya davet edilmediğini belirten Muharrem İnce, "Türkiye'yi İzmir'e benzetirsek, Türkiye'yi mutlu ederiz" dedi. (DHA)

