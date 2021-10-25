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Muharrem İnce: Muhalefet size yalan söylüyor

25.10.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yaptığı açıklamada "Millete yalan söylüyor bu muhalefet. Ey aziz milletim, bu muhalefet size yalan söylüyor. Partilerinde şu anda başkanlık sistemi var. Türkiye'deki bütün partiler, biz hariç, Memleket Partisi hariç bütün partilerde başkanlık sistemi var" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki hal ve Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Daha sonra Bursa Beşevler Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Sabri Koçoğlu ile görüşen İnce, ardından Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Toplantı Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İl ve ilçe teşkilatlanma sürecini sürdürdüklerini belirten İnce, seçime kadar çalışma ve ziyaretlerini sürdüreceklerini aktardı.

MUHALEFETE TEPKİ

Muhalefet partilerinin seçmeni kandırdığını ileri süren İnce, şöyle konuştu:

"Muhalefet Türkiye'de ne istiyor? Güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyor. Öyle değil mi? Bunu hep söylüyorlar. Bu başkanlık sistemi ucube bir sistem. Bu sistem doğru bir sistem değil. Bunu biz de istemiyoruz. Yasama, yürütme, yargı, tek kişinin elinde. Bu doğru değil. Peki parlamenter sistem istiyor muhalefet. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Millete yalan söylüyor bu muhalefet. Ey aziz milletim bu muhalefet size yalan söylüyor. Partilerinde şu anda başkanlık sistemi var. Türkiye'deki bütün partiler, biz hariç, Memleket Partisi hariç, bütün partilerde başkanlık sistemi var."

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"YÜREĞİNİZ VARSA YAZSANIZA"

İnce, muhalefet partilerinin millete "Türkiye'yi yönetirken parlamenter sistem istiyoruz" dediğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ya siz madem bu kadar parlamenter sisteme meraklısınız, madem bu kadar demokrasi aşığısınız neden kendi tüzüğünüzü değiştirmiyorsunuz. Bırakın Anayasayı değiştirmeyi. Bırakın yasaları değiştirmeyi. Onlar sonraki iş. Hadi gelin yüreğiniz varsa tüzüğünü değiştirin. Madem bu ülkede güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyorsunuz. Tüzüğünüze yazsanıza. Yüreğiniz varsa yazsanıza. 'Genel başkanları üyeler seçer' diyor. Haydi yazın. Milletvekillerini üyeler belirler. Haydi yazsanıza. Niye yazmıyorsunuz? Siz grup başkanvekillerini bile milletvekillerine seçtirmiyorsunuz. Onu bile atamayla yapıyorsunuz. Dolayısıyla aziz milletimize ısrarla bunu söylüyorum. Muhalefetin ayak oyunlarına kanma."

AAASD

Bir gazetecinin "Bir seçim ittifakında yer alır mısınız?" sorusu üzerine İnce, şu cevabı verdi:

"Önceden Türkiye'de koalisyonlar seçimden sonra kurulurdu, şimdi seçimden önce kuruluyor. Bu ittifak işi, Türkiye'de abartıldı. Ortada seçim falan yokken ittifak olmaz. Her parti kendi işine bakmalı. Biz seçimde yüzde 50 artı 1 almayı hedefliyoruz. Yola böyle çıkıyoruz. Dostlar falan yok. Ne dostu? Dostlar 85 milyon vatandaşımızdır. Ancak biz bir siyasi partiyiz. Önce kendi gücüne güveneceksin."

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Muharrem İnce, daha sonra Bursaspor Kulübünü ziyaret etti.

(AA-DHA)

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Muharrem İnce Memleket Partisi
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