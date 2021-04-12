Muharrem İnce'nin 'A Takımı'ndaki isimler! Ümit Özat sürprizi

A Haber'in edindiği bilgilere göre Hakkı Akalın'ın genel sekreter, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin parti sözcüsü, gazeteci Şaban Sevinç medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı, Mevlüt Dudu'nun ise hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İddiaya göre Ümit Özat partinin gençlik ve spordan sorumlu genel başkan yardımcılığı koltuğuna oturacak.

Onlardan biri teknik direktör ve eski milli futbolcu Ümit Özat.

CHP'den ayrılarak yeni parti kurma çalışmalarına devam eden Memleket Partisi lideri Muharrem İnce A Takımı'nı belirledi. 23 Nisan cuma günü partiyi kurmaya hazırlanan Muharrem İnce'nin ekibinde dikkat çeken isimler var.

İPEK ÖZKAL- KAMUDA VERİMLİLİKTEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

SERKAN İLERİ - YURTDIŞI TÜRKLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

BERK HACIGÜZELLER- EKONOMİ

ŞABAN SEVİNÇ - MEDYA

MEVLÜT DUDU - HUKUK İŞLERİ

SERKAN ÖZGÜR - AR-GE

ÇİĞDEM SOYLU - ÇEVRE VE HAYVAN HAKLARI

Partinin adı ile ilgili ise son karar verildi. Daha önce "mavi" olacağı öğrenilen partinin adı "Memleket" olacak.

PARTİNİN KURULUŞU 23 NİSAN'DA

Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce; 20,21,22 Nisan tarihlerinde kurmaylarını toplayacak.

Partinin kuruluşu 23 Nisan'da genel merkezde ilan edilecek.

Logosunda ise Türkiye haritası üzerine nazar boncuğu yer alacak.



