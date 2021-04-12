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Muharrem İnce'nin 'A Takımı'ndaki isimler! Ümit Özat sürprizi

12.04.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Hareketi'nin lideri Muharrem İnce A Takımı'nı belirledi. 23 Nisan cuma günü partiyi kurmaya hazırlanan Muharrem İnce'nin ekibindeki isimler netleşmeye başlarken, Ümit Özat'ın ismi dikkat çekti.

Muharrem İnce'nin 'A Takımı'ndaki isimler! Ümit Özat sürprizi

CHP'den ayrılarak yeni parti kurma çalışmalarına devam eden Memleket Partisi lideri Muharrem İnce A Takımı'nı belirledi. 23 Nisan cuma günü partiyi kurmaya hazırlanan Muharrem İnce'nin ekibinde dikkat çeken isimler var.

23 Nisan cuma günü partiyi kurmaya hazırlanan Muharrem İnce A Takımı'nı belirledi. İnce'nin ekibinde sürpriz isimler yer alacak.

ÜMİT ÖZAT SÜRPRİZİ

Onlardan biri teknik direktör ve eski milli futbolcu Ümit Özat.

İddiaya göre Ümit Özat partinin gençlik ve spordan sorumlu genel başkan yardımcılığı koltuğuna oturacak.

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DİKKAT ÇEKEN İSİMLER LİSTEDE

A Haber'in edindiği bilgilere göre Hakkı Akalın'ın genel sekreter, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin parti sözcüsü, gazeteci Şaban Sevinç medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı, Mevlüt Dudu'nun ise hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MUHARREM İNCE'NİN MUHTEMEL A TAKIMI

ÜMİT ÖZAT- GENÇLİK VE SPORDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

SERKAN UFUK AKGÜN - MALİ İŞLER

HAKKI AKALIN - GENEL SEKRETER

BURAK HASAR- SAĞLIK

MEHMET ALİ ÇELEBİ - PARTİ SÖZCÜSÜ

HÜSEYİN AVNİ AKSOY - GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

İPEK ÖZKAL- KAMUDA VERİMLİLİKTEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

SERKAN İLERİ - YURTDIŞI TÜRKLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

BERK HACIGÜZELLER- EKONOMİ

ŞABAN SEVİNÇ - MEDYA

MEVLÜT DUDU - HUKUK İŞLERİ

SERKAN ÖZGÜR - AR-GE

ÇİĞDEM SOYLU - ÇEVRE VE HAYVAN HAKLARI

Partinin adı ile ilgili ise son karar verildi. Daha önce "mavi" olacağı öğrenilen partinin adı "Memleket" olacak.

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PARTİNİN KURULUŞU 23 NİSAN'DA

Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce; 20,21,22 Nisan tarihlerinde kurmaylarını toplayacak.

Partinin kuruluşu 23 Nisan'da genel merkezde ilan edilecek.

Muharrem İnce koronavirüse yakalandıMuharrem İnce koronavirüse yakalandı

Logosunda ise Türkiye haritası üzerine nazar boncuğu yer alacak.

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Muharrem İnce

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