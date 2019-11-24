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Muharrem İnce'nin açıklamalarına CHP Sözcüsü Öztrak'tan yanıt: Sakin olmamız gereken günlerdeyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2019 16:05 | Son Güncelleme

Muharrem İnce'nin yaptığı basın açıklamasının ardından CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklama geldi. İnce'nin parti yönetimine tepkili sözlerine Öztrak, "Sakin olmamız gereken günlerdeyiz" yanıtını verdi.

Muharrem İnce'nin açıklamalarına CHP Sözcüsü Öztrak'tan yanıt: Sakin olmamız gereken günlerdeyiz

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "CHP'li bir siyasetçinin Erdoğan ile görüştüğü" iddialarında adının geçmesine Yalova'daki evinde düzenlediği basın toplantısıyla yanıt veren Muharrem İnce'ye CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan yanıt geldi.

"MİLLETİMİZİN GERÇEK GÜNDEMİNİ KARARTMA ÇABASI BOŞA ÇIKACAK"

Twitter üzerinden açıklama yapan Faik Öztrak şunları söyledi:

"Sarayın CHP’ye kurmaya çalıştığı kumpasın değirmenine hiçbir partilimizin su taşımaması ve sakin olmamız gereken günlerdeyiz. Sarayın bu operasyonla milletimizin gerçek gündemini karartma çabası boşa çıkacak, milletimizin partimize olan teveccühü daha da artacaktır."

"CİĞERİMİ YAKIYORLAR BENİM"

İnce, Beştepe'ye gittiği iddia edilen CHP'linin kendisi olduğu iddialarına tepki göstererek parti içinde bir grubun kendisine komplo kurduğunu söylemişti.

İnce, "Ben sayın Genel Başkan'a barış elini uzattım. Birlikte direnelim dedim. Kabul etmedi Genel Başkan. Benim yapacağım başka bir şey yok bu konuda. Tek başıma kalsam yine mücadele edeceğim. Partinin sözcüsü daha ağzını açmadı. Niye savunmuyorsunuz? Ciğerimi yakıyorlar benim, ciğerimi. Parti, 'Muharrem İnce öyle bir şey yapmaz' dese içim yanmazdı." ifadelerini kullanmıştı.

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklamaMuharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama
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CHP muharrem ince CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak

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