HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muharrem İnce'nin çekilmesi sonrası oy pusulası parti sıralaması değişecek mi? 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy pusulası sıralaması

Muharrem İnce'nin çekilmesi sonrası oy pusulası parti sıralaması değişecek mi? 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy pusulası sıralaması

11.05.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi sonrası oy pusulası parti sıralaması merak konusu oldu. "Memleket Partisi mutlaka Meclis'te olmalıdır" diyen Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini belirtti. Bu açıklama sonrası vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, oy pusulası parti sıralaması değişecek mi? 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy pusulası sıralaması nasıl olacak?

Muharrem İnce'nin çekilmesi sonrası oy pusulası parti sıralaması değişecek mi? 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy pusulası sıralaması

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi sonrası oy pusulası parti sıralamasının nasıl olacağı merak edildi. Birçok kişi internette "2023 oy pusulası parti sıralaması değişecek mi? 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy pusulası sıralaması nasıl olacak?" sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

OY PUSULASI DEĞİŞECEK Mİ?

Oy pusulasında 1. sırada Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Muharrem İnce, 3. sırada Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Sinan Oğan yer aldı.

Seçimler 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. 2. sırada Muharrem İnce pusuladan çıkarılmayacak. Fakat Muharrem İnce adaylıktan çekildi.

2023 OY PUSULASI SIRALAMASI

Oy pusulası sıralaması şu şekilde:

  1. sırada Recep Tayyip Erdoğan,

  2. sırada Muharrem İnce,

  3. sırada Kemal Kılıçdaroğlu,

  4. sırada Sinan Oğan

muharrem ince

MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekileceğine yönelik iddialar sonrası açıklamalarda bulundu.

Muharem İnce yaptığı açıklamada, "Hiç kul hakkı yememeye özen gösterdim. Doğruya doğru, yanlışa yanlış dedim. Yanlış yaptığım insanlar olabilir ama bana da yanlışlar yapılmış olabilir. Ama son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim." ifadelerini kullandı.

"Böylesine iftirayı Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçi görmemiştir" ifadelerini kullanan Muharrem İnce, "Benim böyle bir ses kaydım yok, benim böyle bir görüntüm yok. Bu iftira." dedi.

"Memleket Partisi mutlaka Meclis'te olmalıdır" diyen Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca'dan Kerem Kınık'a istifa çağrısıBakan Koca'dan Kerem Kınık'a istifa çağrısı
Bakan Bilgin'den memur zamları ile ilgili açıklama!Bakan Bilgin'den memur zamları ile ilgili açıklama!
Togg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldıTogg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce son dakika

En Çok Okunan Haberler

Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme!

Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme!

Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

Gelecek Partisi'ni kahreden haber!

Gelecek Partisi'ni kahreden haber!

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

YSK'dan "leke ve mürekkep izi" açıklaması

YSK'dan "leke ve mürekkep izi" açıklaması

İlginizi Çekebilir

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Yüksek sesle geğiren ve gaz çıkartan komşusunu şikayet etti! Olay ceza

Yüksek sesle geğiren ve gaz çıkartan komşusunu şikayet etti! Olay ceza

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Babasının cesedini evinde derin dondurucuda sakladı! Nedeni şaşırttı

Babasının cesedini evinde derin dondurucuda sakladı! Nedeni şaşırttı

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.