Muharrem İnce'nin çekilmesi sonrası oy pusulası parti sıralaması değişecek mi? 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy pusulası sıralaması

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi sonrası oy pusulası parti sıralamasının nasıl olacağı merak edildi. Birçok kişi internette "2023 oy pusulası parti sıralaması değişecek mi? 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy pusulası sıralaması nasıl olacak?" sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

OY PUSULASI DEĞİŞECEK Mİ?

Oy pusulasında 1. sırada Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Muharrem İnce, 3. sırada Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Sinan Oğan yer aldı.

Seçimler 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. 2. sırada Muharrem İnce pusuladan çıkarılmayacak. Fakat Muharrem İnce adaylıktan çekildi.

2023 OY PUSULASI SIRALAMASI

Oy pusulası sıralaması şu şekilde:

sırada Recep Tayyip Erdoğan, sırada Muharrem İnce, sırada Kemal Kılıçdaroğlu, sırada Sinan Oğan

MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekileceğine yönelik iddialar sonrası açıklamalarda bulundu.

Muharem İnce yaptığı açıklamada, "Hiç kul hakkı yememeye özen gösterdim. Doğruya doğru, yanlışa yanlış dedim. Yanlış yaptığım insanlar olabilir ama bana da yanlışlar yapılmış olabilir. Ama son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim." ifadelerini kullandı.

"Böylesine iftirayı Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçi görmemiştir" ifadelerini kullanan Muharrem İnce, "Benim böyle bir ses kaydım yok, benim böyle bir görüntüm yok. Bu iftira." dedi.

"Memleket Partisi mutlaka Meclis'te olmalıdır" diyen Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini belirtti.

