Muharrem İnce'nin dönüşü: Teklif bizzat Özgür Özel'den! 'CHP' iddiası Ankara'yı hareketlendirdi

Siyaset arenası önümüzdeki günlerde çok konuşulacak bir transfere gebe! 2023 seçimlerine ramak kala cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce iddiaya göre CHP'den davet aldı. İnce'nin daveti kabul ettiği hatta katılım töreni düşüldüğü öne sürülürken kulislerde Memleket Partisi'yle ilgili konuşulanlar da Ankara'nın gündemini hareketlendirdi.

İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL'LE KRİTİK TEMASLAR

Gazeteci Enver Aysever, YouTube hesabından yaptığı açıklamada Muharrem İnce'nin Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğü, Özel ile konuşmada İnce'nin CHP daveti aldığı iddiasını paylaştı. İnce'nin CHP'ye katılımıyla ilgili tarih de veren Aysever şunları söyledi:

"Memleket Partisi'nin yeniden seçimde olma hakkı kazanması için bir süreç devam ederken Muharrem İnce Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşüyor. Sebep şu; Muharrem İnce bir müzakere sürecine giriyor ve Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda çatı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden önemli olduğunu, her ne kadar bu koşullarda muhalefet şerhi düşmesi gerekirse de diyalog kanallarının açık olması gerektiğini düşünüyor.

"İNCE'YE CHP DAVETİ GELİYOR"

Nihayetinde Özgür Özel’le yapılan konuşmada Muharrem İnce'ye bir davet geliyor ve Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağını söylüyor.

TARİH VERDİ: "İNCE CHP'Lİ OLACAK"

Katılım tören şeklinde mi olur, bu salı mı olur öteki salı günü mü olur, özel bir toplantı mı yapılır bilmiyorum. Ama bir hafta, 10 gün içerisinde Muharrem İnce'nin siyasi denklemi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yeniden değiştirebilecek bir hamle yapacağını söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partili olacak.

KILIÇDAROĞLU'YLA GÖRÜŞMEYE DAİR DİKKAT ÇEKEN DETAY

Burada önemli olan, siyasette bir ağırlığı olduğu, halen parti içinde önemli bir gücü olduğunu bildiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nu da aramış olması, ‘Size bilgi vermek istedim’ demiş olması. Bu ‘Bilgi vermek istedim’in ne anlama geldiğini siz de biliyorsunuz.

MEMLEKET PARTİSİ HAKKINDA SES GETİRECEK İDDİA

Fakat bana ilginç gelen bir mesele, Muharrem İnce’nin Memleket Partisi'ni kapattırmayacak olması. Bu bir

pazarlık unsuru haline mi gelecek yoksa ‘Çantada bir parti olsun, seçim hakkı kazanmış bir parti her zaman işe yarar’ diye mi düşünülecek, onu bilmiyorum."

KÜRŞAD ZORLU TRANSFERİNİN YANKILARI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz günlerin çok konuşulan bir başka gelişmesi ise Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye katılması olmuştu. İYİ Parti Sözcüsü olarak Meral Akşener'in uzun süre sağ kolu olan Ankara Milletvekili Zorlu'ya AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır