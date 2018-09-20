Muharrem İnce'nin hazırlattığı rapor CHP'de deprem etkisi yaratacak!

Artı Gerçek'ten Esra Koçak Mayda'nın haberine göre, Muharrem İnce, seçim analisti ve istatistik uzmanı Filiz Aydın Koç’a '24 Haziran sonuçlarına göre CHP’li belediyeleri neler bekliyor?' başlığıyla bir rapor hazırlattı. Koç'un hazırladığı 14 sayfalık rapora göre, İnce seçimlerde 30 büyükşehirde partisinden daha fazla oy aldı. Rapora göre CHP, İnce’nin aldığı oy oranlarını alırsa elindeki 6 büyükşehir belediyesini 9'a çıkaracak. Kendi oy oranlarını korursa 2 belediyeyi kaybedecek.

AK Parti-MHP ittifakı ile de elindeki büyükşehirleri 2'ye düşürme ihtimali barındırıyor. Raporda şu başlıklar öne çıkıyor:

"İNCE'NİN OYLARINDA İTTİFAK ETKİSİ YOK"



— 30 büyükşehir belediyesi bazında, Cumhurbaşkanı adaylarının oyları, partilerinin aldıkları oylarla karşılaştırıldığında; Erdoğan'ın yüzde 25 oranında daha fazla oy aldığı görülürken, İnce için bu oran (yüzde 36,2)'dir. Erdoğan'ın oylarında ittifak etkisi varken, İnce'de böyle bir etki bulunmamaktadır. Bu oran, İnce'nin CHP'ye oy veren seçmen kitlesinde önemli bir ayrışma yarattığını göstermektedir.