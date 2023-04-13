Muharrem İnce'nin konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon'da gergin anlar! İnce'nin 'madara' sözüne tepki geldi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. Gelecek hafta yayına girecek olan bölümün tanıtımı da yayınlandı. Tanıtımda Muharrem İnce'nin seyircilerle yaşadığı gergin anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

'MADARA' SÖZÜNÜN ARDINDAN SALONU TERK ETTİLER

Muharrem İnce, partisinin basın sözcüsünün eşinin çalıştığı şirketle ilgili sorulan soru üzerine, yanında getirdiği dökümanları gösterdi.

İnce "Bu konuyu açacağınızı biliyordum zaten madara olun diye erken yaptım" dedi. İnce'nin bu sözlerine ise salondan tepki geldi. Bazı seyirciler sözünü geri alarak özür dilemesini istedi.

Bir kadın seyirci ise "Biz zaten bize böyle davranılmasından bıktık. Bugün böyleyseniz yarın iktidara geldiğinizde nasıl olacaksınız?" diye tepki gösterdi. İnce ile yaşanan gerginliğin ardından ise bir çok seyirci salonu terk etti.

Sosyal medyada gündem olan diğer bir diyalogda ise İnce kendisine soru soran bir seyirciyi FETÖ'cü olmakla itham etti.

"TEYZEMİN OĞLU"

Muharrem İnce, bir seyircinin sorusu üzerine ise Memleket Partisi'nin Eskişehir'de 1. sıra adayı olan İlhan Düzyürek'in teyzesinin oğlu olduğunu da duyurdu.



