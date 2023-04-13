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Muharrem İnce'nin konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon'da gergin anlar! İnce'nin 'madara' sözüne tepki geldi

13.04.2023 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Oğuzhan Uğur'un Babala TV Mevzular Açık Mikrofon programına 2. defa katıldı. Programın 9 dakikalık tanıtımı da yayınlandı. Yayınlanan görüntülerde İnce, kendisine soru soran bir kişiyi 'FETÖ' ile ilişkili olmakla suçlayınca gergin anlar yaşandı. İnce'nin elindeki bir tabloyu ise "Sizi madara etmek için getirdim" demesi üzerine bir çok katılımcı salonu terk etti.

Muharrem İnce'nin konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon'da gergin anlar! İnce'nin 'madara' sözüne tepki geldi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. Gelecek hafta yayına girecek olan bölümün tanıtımı da yayınlandı. Tanıtımda Muharrem İnce'nin seyircilerle yaşadığı gergin anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

'MADARA' SÖZÜNÜN ARDINDAN SALONU TERK ETTİLER

Muharrem İnce, partisinin basın sözcüsünün eşinin çalıştığı şirketle ilgili sorulan soru üzerine, yanında getirdiği dökümanları gösterdi.

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İnce "Bu konuyu açacağınızı biliyordum zaten madara olun diye erken yaptım" dedi. İnce'nin bu sözlerine ise salondan tepki geldi. Bazı seyirciler sözünü geri alarak özür dilemesini istedi.

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Bir kadın seyirci ise "Biz zaten bize böyle davranılmasından bıktık. Bugün böyleyseniz yarın iktidara geldiğinizde nasıl olacaksınız?" diye tepki gösterdi. İnce ile yaşanan gerginliğin ardından ise bir çok seyirci salonu terk etti.

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Sosyal medyada gündem olan diğer bir diyalogda ise İnce kendisine soru soran bir seyirciyi FETÖ'cü olmakla itham etti.

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"TEYZEMİN OĞLU"

Muharrem İnce, bir seyircinin sorusu üzerine ise Memleket Partisi'nin Eskişehir'de 1. sıra adayı olan İlhan Düzyürek'in teyzesinin oğlu olduğunu da duyurdu.

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Muharrem İnce Oğuzhan Uğur

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