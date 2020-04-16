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Muharrem İnce'nin koronavirüs şiiri sosyal medyada gündem oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2020 14:12 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce, dünyanın kabusu haline gelen ölümcül koronavirüsü için şiir okudu. Okuduğu şiiri sosyal medyada paylaşan Muharrem İnce'nin paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Muharrem İnce'nin koronavirüs şiiri sosyal medyada gündem oldu

CHP'li Muharrem İnce'nin koronavirüs şiiri sosyal medyada olay oldu.

Muharrem İnce, kendi seslendirdiği şiiri klip eşliğinde Twitter'dan paylaştı ve "Umuda sıkı tutun kardeşim" mesajını verdi.

Muharrem İnce'nin okuduğu şiir ve sözleri şöyle:

“Yüzünü hayata dön kardeşim,

biliyorum her yanın karanlık, kaygı, korku…

Salgın hüzün olmuş, şarkılar susmuş.

Ama bil ki her dert çaresine yeniktir aslında.

Buluşursun sevdiklerinle bir sabah selamında.

Umuda sıkı sarıl kardeşim.

İnan ki her ayrılık sevgiye mağluptur aslında.

Dayan kardeşim yalnız değilsin bu koca dünyada”

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince şiir koronavirüs CHP

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