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  4. Muharrem İnce'nin Memleket Partisi o ilde AK Parti adayını destekleyecek

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi o ilde AK Parti adayını destekleyecek

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
26.02.2024 23:04
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Türkiye, 31 Mart seçimlerine giderken parti ve ittifakların açıklamaları yakından takip ediliyor. Son olarak Memleket Partisi'nin Amasya'da AK Parti'nin çıkaracağı adayı destekleyeceği aktarıldı. Yapılan açıklamada Memleket Partisi'ne verilen destek için teşekkür edildi.

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi o ilde AK Parti adayını destekleyecek

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılıyor. 31 Mart'a az bir süre kala siyasetin gündemi de hareketlendi. Parti ve ittifaklardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

AMASYA'DA AK PARTİ'YE DESTEK

Son olarak Memleket Partisi'nin Amasya'da AK Parti'nin çıkaracağı adayı destekleyeceği aktarıldı.

"DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"

'AK PARTİ Amasya Merkez İlçe' hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Memleket Partisi Amasya İl Başkanlığı 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayımız Sn.Mehmet Uyanık’a destek vereceklerini açıkladılar. Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."


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