Muharrem İnce'nin Memleket Partisi o ilde AK Parti adayını destekleyecek

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılıyor. 31 Mart'a az bir süre kala siyasetin gündemi de hareketlendi. Parti ve ittifaklardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Son olarak Memleket Partisi'nin Amasya'da AK Parti'nin çıkaracağı adayı destekleyeceği aktarıldı.
'AK PARTİ Amasya Merkez İlçe' hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Memleket Partisi Amasya İl Başkanlığı 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayımız Sn.Mehmet Uyanık’a destek vereceklerini açıkladılar. Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."
Memleket Partisi Amasya İl Başkanlığı 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayımız Sn.Mehmet Uyanık’a destek vereceklerini açıkladılar. Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. pic.twitter.com/lS3PQixxE4— AK PARTİ Amasya Merkez İlçe (@amasyamerkezmib) February 25, 2024