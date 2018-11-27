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Muharrem İnce'nin Mustafa Sarıgül korkusu! Senaryo gerçek olur mu?

SEÇİM HABERLERİ  | 27.11.2018 10:38 | Son Güncelleme

CHP'de İstanbul adaylığı için ismi güçlü şekilde konuşulan Muharrem İnce'nin, 2014’te Mustafa Sarıgül’ün yaşadıklarından korktuğu iddia edildi.

Muharrem İnce'nin Mustafa Sarıgül korkusu! Senaryo gerçek olur mu?

CHP’nin 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçimin ardından CHP liderliği için parti içinde bir girişim başlatmıştı. Seçimli genel kurultay için delegelerden imza toplayan İnce ve ekibi yeterli imzayı bulamayınca bu girişim bir süre rafa kalktı.

Kısa bir süre sonra ise İnce’nin ismi yaklaşan yerel seçimler için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak anılmaya başlayınca yeniden bir hareketlilik yaşandı. İnce’nin İBB adayı olup olmayacağı konusunda yaşanan belirsizliğin altından ise parti içi çatışma ve koltuk kapmaca olduğu ortaya çıktı.

MUHARREM İNCE’NİN SANDIK ISRARI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Muharrem İnce adaylık başvurusu dahi yapmayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hem medya üzerinden hem de kurmaylarıyla mesaj gönderdi. ‘Ön seçim ya da eğilim yoklaması yapılırsa aday olurum’ diyerek mesaj gönderen İnce’nin planını Kılıçdaroğlu bozdu. Kılıçdaroğlu ve CHP Parti Meclisi İstanbul’da örgütün ön seçime gitmesini ya da eğilim yoklaması yapmasına kesin bir dille karşı çıktı.

"İNCE, SARIGÜL GİBİ OLMAKTAN KORKUYOR" İDDİASI

Muharrem İnce’nin ısrarla ‘sandık’ demesinin ardında yatan nedenin ise 2014 yerel seçimlerinde CHP’nin aday gösterdiği Mustafa Sarıgül’ün yaşadıklarını yaşamamak istemesi olduğu iddia edildi. O dönemde Sarıgül, CHP yönetimi tarafından direkt aday gösterilmişti. Bu da İstanbul’daki parti teşkilatına olumsuz yansımış ve seçim çalışmalarında bazı bölgelerde Sarıgül’ün kampanyasına destek verilmemişti. Tüm bunların ardından Sarıgül sandıkta yaklaşık 10 puan fark ile seçimi kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül muharrem ince CHP seçim 2019

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