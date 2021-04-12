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Muharrem İnce’nin sağlık durumu nasıl? Corona virüsüne yakalandı

12.04.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP ile yollarını ayırdıktan sonra yeni parti kurma hazırlığı içerisinde olan Muharrem İnce’nin koronavirüse yakalandığı açıklandı. CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman’ın, haberi sosyal medyadan duyurmasının ardından Muharrem İnce’nin sağlık durumu merak edildi.

Muharrem İnce’nin sağlık durumu nasıl? Corona virüsüne yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da tadilat çalışmaları devam eden parti genel merkezine incelemelerde bulunan Muharrem İnce, nisan ayı içerisinde bakanlığa başvuru yapacaklarını açıklamıştı. Partinin logosu ve adını yakın zaman içerisinde tanıtılacağını duyuran Muharrem İnce’nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

MUHARREM İNCE’NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile yollarını ayırarak yeni parti kurma hazırlıklarını devam ettiren Muharrem İnce’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Muharrem İnce’nin Covid-19’a yakalandığını duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman, sosyal medya hesabından İnce’nin bir fotoğrafını paylaşarak, “Sayın Muharrem İnce’nin corona testi pozitif çıkmıştır. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARTİ KURMA HAZIRLIKLARI YAPIYORDU

Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde başkent Ankara’da tadilat çalışmaları devam eden parti genel merkezinde incelemelerde bulunmuştu.

İnce, burada yaptığı açıklamada, Nisan ayı içerisinde başvuruların İçişleri Bakanlığı’na yapılacağını belirterek, nisan ayında partinin logosunu, adını, parti meclisi salonunda tanıtılacağını söylemişti.

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MUHARREM İNCE KİMDİR?

4 Mayıs 1964 tarihinde Zekiye – Şerif İnce çiftinin çocukları olarak Yalova'nın Elmalık köyünde doğan Muharrem İnce, Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne, Cumhuriyet Halk Partisi‘nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak seçildi. 23. dönemde de milletvekililiği yapan Muharrem İnce, ilk ve orta öğrenimini Yalova'da bitirdi.

Lisans eğitimini Bursa – Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünde tamamlayan Muharrem İnce, fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak olarak birden fazla lisede görev aldı. Bunların dışında özel dershanelerde de eğitmenlik yapan Muharrem İnce, bir süre Yalovaspor‘un basın sözcüğünü üstlendi

Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı yapan Muharrem İnce, 2002’deki genel seçimlerde CHP Yalova milletvekili olarak Meclis’e girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterilen Muharrem İnce, seçim sonucunda meclisteki yerini korudu.

13 Haz 2011’de yapılan Türkiye milletvekili seçimlerinde yeniden Yalova milletvekili seçilen Muharrem İnce, 24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

Muharrem İnce, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olarak girdi. Yüzde 30,64 oy oranı ile toplamda 15 milyon 336 bin 861 seçmenden oy alan Muharrem İnce, seçimlerde ikinci oldu.

Ülkü İnce ile evlenen Muharrem İnce’nin Salih Arda İnce isminde bir oğlu bulunuyor.

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Muharrem İnce CHP

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