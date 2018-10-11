Muharrem İnce odun keserken görüntülendi!

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin fotoğrafları dikkat çekti.
CHP’li Muharrem İnce kışa hazırlık için, elinde ağaç motoru ile odun keserken görüntülendi.
İşte o görüntüler:
CHP Genel Merkezi'nin aday göstermesine "lütuf" olarak algılanacağı için soğuk bakan Muharrem İnce’nin "ön seçim" yönteminin uygulanması halinde adaylığını koyabileceği ileri sürüldü.
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ihtimali tartışılırken, kulislerde yeni bir iddia gündeme geldi. İnce’nin, İstanbul adayı belirlenirken “ön seçim” yapılması durumunda adaylığını koyabileceği belirtildi.
24 Haziran seçimlerinin ardından, partide “değişim” talebiyle olağanüstü kurultay hareketine öncülük eden Muharrem İnce, bir süre önce yaptığı açıklamada, İstanbul adaylığı ihtimaline kapıyı kapatmamıştı. Alınan bilgilere göre; İnce, şu ana kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir temas kurmadı. Kılıçdaroğlu da İnce’nin adaylık sinyaline yanıt vermezken, “İstanbul’u kazanabilecek bir aday belirlemeye çalıştıklarını” dile getirmekle yetindi.
Parti kulislerinde İnce’nin aday olmasının olumlu-olumsuz sonuçlarının ne olacağı konusu da farklı yorumlar üzerinden değerlendirilmeye devam ediyor.
Süreç böyle devam ederken, kulislerde yeni bir iddia gündeme geldi. İnce’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı belirlenirken, parti üyelerinin oy kullanacağı “ön seçim” yönteminin uygulanması halinde adaylığını koyabileceği ileri sürüldü. İnce’nin parti yönetiminin kararıyla aday gösterilmenin bir “lütuf” olarak algılanabileceğini düşündüğü, bu nedenle, İstanbul’daki CHP üyelerinin talebiyle aday olmayı doğru bulduğu belirtildi.
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