Muharrem İnce: Onlardan alacak FETÖ dersimiz yok

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - CHP'den 24 Haziran 2018'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterilen Muharrem İnce, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın darbe girişimi sırasında eğlence mekanında çekilen görüntülerinin yayınlamasıyla ilgili konuştu. İnce, "Onlardan alacak FETÖ dersimiz yok, kendilerine baksınlar" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, partisince yerel seçime yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenecek mitinge katılmak üzere Edirne'ye geldi. Selimiye Camii'nde, CHP'den 31 Mart yerel seçimi için yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı Gürkan ile cuma namazı kılan İnce, daha sonra belediyeyi ziyaret etti. Muharrem İnce, Recep Gürkan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi eğlence mekanında çekilen ve "Biz bu geceyi 36 yıl önce yaşamıştık. 36 yıl sonra aynı geceyi bir kez daha yaşıyoruz. Ama o zaman haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var" konuşmasının yer aldığı görüntülerinin gazete ve televizyonlarda yayınlanmasıyla ilgili açıklama yaptı. İnce, "Türkiye bunlara alışık. Seçime 2- 3 gün kala bunlar artık sıradan olaylar oldu, her aday için yapılan şeyler oldu. Bize ders veremezler. Onlardan alacak FETÖ dersimiz yok, kendilerine baksınlar. Söyleyeceğim bu kadardır" diye konuştu.