HABER

Muharrem İnce: Öyle bir ülke düşünün seçime girmek serbest, kazanmak yasak

SEÇİM HABERLERİ  | 10.04.2019 22:19 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, YSK'nın KHK'lı başkanlarla ilgili kararı hakkında "İkinci gelen adayın birinci ilan edilmesi milli iradenin gasp edilmesidir" açıklamasını yaptı.

Muharrem İnce: Öyle bir ülke düşünün seçime girmek serbest, kazanmak yasak

CHP'li Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu'nun, KHK ile kamudan atılan ve 31 Mart'ta belediye başkanı seçilen kişilere mazbata verilmeyeceği yönündeki kararına tepki gösterdi. Yaşanan gelişme için "Öyle bir ülke düşünün ki seçime girmek serbest, kazanmak yasak" yorumunda bulunan İnce, "İkinci gelen adayın birinci ilan edilmesi tam anlamıyla yereldeki milli iradenin gasp edilmesidir" dedi.

Muharrem İnce'nin Twitter'da paylaştığı mesajlar şöyle:

"Öyle bir ülke düşünün ki seçime girmek serbest, kazanmak yasak. Seçime girerken aranmayan bir koşul seçildikten sonra aranamaz. Aranırsa buna keyfi uygulama denir. Böyle devletlere de muz cumhuriyeti denir.

YSK seçildiği halde KHK ile atıldığı gerekçesiyle mazbata verilmeyeceğine hükmünü vererek kendini Türkiye de keyfi hukukun kurumu haline getirmiştir.

KHK ile atılır milletvekili seçilirsen sorun yok. Ama Belediye Başkanı seçilirsen sana görev verilemez.

Seçilmiş insanlara, herhangi bir mahkeme kararına dayanmaksızın seçilme hakkın yok demek sadece o kişinin temel bir hakkının gasp edilmesi değildir, aynı zamanda sandıktan çıkan yereldeki milli iradenin de yok sayılması demektir.

İkinci gelen adayın birinci ilan edilmesi ise tam anlamıyla yereldeki milli iradenin gasp edilmesidir".

KHK'lı başkanlar mazbata alamayacakKHK'lı başkanlar mazbata alamayacak
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince yerel seçim 2019 YSK KHK

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

'Acun Bey dayım seçimleri kazandı mı?'

'Acun Bey dayım seçimleri kazandı mı?'

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması

Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı

AK Parti'den İstanbul için açıklama!

AK Parti'den İstanbul için açıklama!

Diğer Haberler
KHK'lı başkanlar mazbata alamayacak

KHK'lı başkanlar mazbata alamayacak!

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

YSK kararını verdi! Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçim iptal edildi

YSK kararını verdi! O ilçede seçim iptal edildi

CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi! HDP mazbatayı reddetti

CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi! HDP mazbatayı reddetti

Seçimi kaybeden muhtar, muhtarlık binasını boşalttı

Seçimi kaybeden muhtar, muhtarlık binasını boşalttı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.