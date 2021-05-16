Muharrem İnce partisini kuruyor! İçişleri'ne yarın dilekçe verecek

Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, parti kurma çalışmalarında sona geldi. Yarın partinin kuruluş dilekçesi verilecek, 18 Mayıs’ta da genel merkez binası açılışı ile partinin tanıtımı yapılacak.

19 Mayıs itibarıyla da İnce ve parti üyesi isimler mesaiye başlayacak. Başvuru, 85 kurucular kurulu üyesinin imzası ile yapılacak.

PARTİNİN LOGOSU DA HAZIR

Memleket Partisinin logosunda nazar boncuğu da bulunuyor. İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapılmasının ardından Salı günü parti yönetiminin seçilmesi bekleniyor. Muharrem İnce genel başkanlık koltuğuna oturacak, 15 kişilik Merkez Yönetim Kurulu oluşturacak.

Parti içinde 10 kişilik de bir disiplin kurulu belirlenecek. 4 genel başkan yardımcılığı ve bir genel sekreterlik olacak.

CHP’DEN İSTİFA EDEN 3 VEKİL DE YER ALACAK

Kurucular kurulunda daha önce CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin yanı sıra eski futbolcu Ümit Özat, iş insanları Serkan Ufuk Akgün, Hüseyin Baraner ile gazeteci Şaban Sevinç gibi isimler bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber

