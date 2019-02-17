Muharrem İnce Samsun’da cigoş oynadı

Samsun’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekkeköy Belediye Başkan adayı Tansu Çıkış’ın mitingine katılan eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, vatandaşlarla birlikte cigoş oynayıp, halay çekti.

Eski CHP Yalova Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP’nin Tekkeköy Belediye Başkan adayı Tansu Çıkış’ın mitingine katıldı. Tekkeköy Düğün Salonu önündeki alanda gerçekleşen mitingde konuşan Tansu Çıkış, başkan seçildiği taktirde Tekkeköy’e daha önceden yapılmayan hizmetleri yapacağının sözünü verdi.

“Belediye seçimleri beka değil, belediyecilik sorunudur”

Çıkış’ın ardından konuşan Muharrem İnce, son zamanlarda sıkça konuşulan beka sorununa değinerek, “Ben siyasette dik duranları severim. Tansu, onlardan birisi. Siyasette dik durmak önemlidir. Tansu’ya dedim ki, ’Sen eğilme, bükülme, söyle, geleyim.’ Onun için buradayım, ona kazandırmak için buradayım. 31 Mart’ta belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Çöpü toplayacak, imar planlarını yapacak, yoksulara yardım edecek, temizlik ve suyla ilgilenecek insanları. Bu seçeceğimiz belediye başkanları neden bir ‘beka’ sorunu olsun ki? Yani AK Partili, CHP’li, İYİ Partili ve MHP’li, onlar bu milletin evladı değil mi? Hepsi bu memleketin evladı. Bu bir beka sorunu değildir, bir belediyecilik sorunudur” dedi.

İnce, konuşmasının ardından sahnenin önüne inerek vatandaşlarla davul zurna eşliğinde cigoş oynadı. Daha sonra vatandaşlarla beraber ilçe merkezine yürüyen İnce, burada da kısa bir süre vatandaşlarla sohbet edip ilçe meydanında halay çekti.