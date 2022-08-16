Muharrem İnce sosyal medyadan duyurdu! 'Yarına iyi hazırlanın'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 24 Haziran 2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimleri gecesi, oylar sayılırken açıklama yapmamış ve nerede olduğu konusuyla ilgili bilgi vermemesi eleştirilmişti. Bir süre açıklama yapmayan İnce, 12 Temmuz’da katıldığı bir televizyon programında ilk kez konuşmuş, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladığını ve yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağını belirterek “25 Haziran’da Erdoğan’ı aradım, kutladım. Bizim mahalleden 'Neden kutladın' diyen insanlar oldu" ifadelerini kullanmıştı.

İNCE SOSYAL MEDYADAN DUYURDU: YARINA İYİ HAZIRLANIN

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın “Gel seçim gecesini konuşalım” çağrısına yanıt veren Muharrem İnce, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Yarın düzenleyeceğim basın toplantısında, seçim gecesi ile ilgili iddialara cevap vereceğim. Maaşlı iftiracılar için meali; o gece nerede olduğumu 100 milyonuncu kez açıklayacağım. Yarına iyi hazırlanın."

Yarın düzenleyeceğim basın toplantısında, seçim gecesi ile ilgili iddialara cevap vereceğim.



Maaşlı iftiracılar için meali; o gece nerede olduğumu 100 milyonuncu kez açıklayacağım. Yarına iyi hazırlanın ???? pic.twitter.com/D2nvWNF0vh — Muharrem İNCE (@vekilince) August 16, 2022



