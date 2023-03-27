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Muharrem İnce tartışma yaratan sözlerinden dolayı özür diledi: Üzerime çok gelindi

27.03.2023 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde kullandığı, "Sözde sanatçılar" ifadelerinden dolayı özür mesajı yayınladı. Üzerine çok gelindiğini belirten İnce, "Bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum." dedi.

Muharrem İnce tartışma yaratan sözlerinden dolayı özür diledi: Üzerime çok gelindi

Türkiye adım adım seçime giderken, siyasilerin kullandıkları her ifade kamuoyunda ve sosyal medyada hızlıca gündem oluyor. Son olarak cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde bir açıklamasında "Sözde sanatçılar" ifadesini kullanmıştı. Fazıl Say, Şahan Gökbakar ve Gökhan Özoğuz başta olmak üzere çok sayıda sanatçı İnce'nin bu sözlerini eleştirmişti.

İNCE ÖZÜR DİLEDİ: BÜTÜN SANATÇILARDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Muharrem İnce son olarak bir özür mesajı yayınladı. John Steinbeck'ten bir alıntı yapan İnce, 'Sözde sanatçılar' ifadesinden dolayı bütün sanatçılardan özür dilediğini açıkladı.

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İnce, özür mesajında şu ifadelere yer verdi;

John Steinbeck, 'Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.' der. Üzerimize çok gelindi. Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzımdan “sözde sanatçılar” şeklinde bir ifade çıktı. Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır.

AA-20230325-30677996-30677995-MEMLEKET_PARTISI_GENEL_BASKANI_MUHARREM_INCE_CUMHURBASKANI_ADAYLIGI_ICIN_GEREKLI_100_BIN_IMZAYA_ULASTI

İNCE NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza topladıktan sonra açıklama yapan İnce konuşmasında kendisini eleştirenlere tepki göstererek "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." ifadelerini kullanmıştı.

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Muharrem İnce sanatçı

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