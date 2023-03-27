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Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde 5 alırsa... Son seçim anketinde dikkat çeken 2. tur senaryosu! İşte partilerin oy oranları

27.03.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'a 48 gün kala son seçim anketinin sonuçları dikkat çekti. MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, resmen cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın konumunun kritik olduğunu belirtirken, iki ismin toplamda yüzde 5 oy alması durumunda seçimin 2. tura kalacağını savundu. İkinci tur içinse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasını daha muhtemel gördüğünü belirten Kulat, "Muharrem İnce’ye oy veren seçmen sandığa gitmeyebilir" diye konuştu.

Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde 5 alırsa... Son seçim anketinde dikkat çeken 2. tur senaryosu! İşte partilerin oy oranları

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayımını sürdürüyor. Seçimlere 48 gün kala, cumhurbaşkanı adayları neredeyse netleşirken, partiler de milletvekilliği listeleri üzerinde çalışıyor. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan'ın 100 bin imza toplayarak resmen aday olmasının ardından seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MAK Araştırma Şirketi'nin Başkanı Mehmet Ali Kulat önemli değerlendirmelerde bulundu.

SON SEÇİM ANKETİNDE KARARSIZ SEÇMEN YÜZDE 8

Sahada yaptıkları seçim anketinin sonuçlarını paylaşan Kulat, son araştırmaya göre yüzde 8'lik bir kararsız seçmen olduğunu söyledi. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Öztürk, seçime 20-25 gün kala kararsız seçmenin özellikle muhalefet öne çıkıyorsa kararını çekinmeden söyleyeceğini belirtti.

HDP SEÇMENİ HÜDA PAR'I GÖRÜNCE...

HDP seçmeninin kendisine en uzak parti olarak HÜDA PAR'ı gördüğüne dikkat çeken Öztürk, "Ben Cumhur İttifakı'nın bu getirileri ve götürüleri yeterince okuyamadığı kanaatindeyim" diye konuştu.

PARTİLERİN SON OY ORANLARI NASIL?

Son yapılan seçim anketi sonuçlarına göre AK Parti yüzde 34-35 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 24-25 bandında.

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İYİ Parti yüzde 13'lerde görülürken MHP-BBP bloğu yüzde 6-7 bandında.

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"İNCE VE OĞAN YÜZDE 5 OY ALIRSA SEÇİM 2. TURA KALIR"

Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın konumunun kritik olduğunu söyleyen Kulat, bu iki isme de daha çok Millet İttifakı'ndan bir oy geçişi olduğunu söyledi.

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"İKİNCİ TURDA ERDOĞAN'IN KAZANMASI DAHA MUHTEMEL"

İnce ve Oğan'ın toplamda yüzde 5 oy alması durumunda seçimin ikinci tura kalacağını iddia eden Kulat, "İkinci tura kalan seçimi, Erdoğan’ın kazanması bana göre kuvvetle muhtemelen. Sebebi şu: Bu süreç içerisinde birbirine rakip olan seçmeni 15 gün içinde kazanmanız çok mümkün olmayabilir. Öbür tarafın tek adayı var orada bir sorun yok. Onun seçmenini birleştirmez, seçmenin saflarını sıklaştırma gibi bir derdi yok. Millet ittifakının var. Muharrem İnce’ye oy veren seçmen sandığa gitmeyebilir. Yani o seçmeni hemen kazanmanız çok mümkün olmayabilir. Onların bir kısmı Erdoğan’a da gidebilir." diye konuştu.

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