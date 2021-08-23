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Muharrem İnce ve Tunç Soyer arasında afiş tartışması

23.08.2021 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de partisinin olağan kongresini düzenleyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kongre binası önünde parti afişleri ve bayraklarının büyükşehir belediye ekipleri tarafından toplatıldığını öne sürerek, "Kimsin sen benim afişlerimi söküyorsun?" sözleriyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yüklendi. Soyer ise İnce'ye yanıt vererek, "Kongrenizde kim olduğumu sormuşsunuz. Hatırlatayım ben İzmir'in seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanıyım." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce ve Tunç Soyer arasında afiş tartışması

Memleket Partisi'nin İzmir İl Örgütü 1. Olağan Kongresi Kültürpark İsmet İnönü Konferans Salonu'nda düzenlendi. Burada konuşma yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kongre binasının önünde partisinin afiş ve bayraklarının İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplatıldığını öne sürdü.

“BELEDİYE ZABITALARI GELİP KOPARMIŞ”

Muharrem İnce açıklamasında, "Yeni kurulmuş bir parti il kongresine gidecek. Salonun dışına partinin emektarları afiş asmışlar. Belediye zabıtaları gelip bunları koparmış, depoya atmış." ifadelerini kullandı.

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"O PARAYI SENDEN ALIRIM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenen İnce, “Sen kiminle dans ettiğini bileceksin önce. Kiminle dans ediyorsun? Kimsin sen benim afişlerimi söküyorsun? Bak başkan, bu afişler, diğer partilerin afişlerine benzemez. Bu afişler, Memleket Partisi'nin afişleri, farklı, onlarda belediye rantı yok. Onlarda Hazine parası yok. Bu gönüllülerin parası var. O parayı senden alırım” diye konuştu.

İnce, toplanan bayrak ve afişlerin faturasını Büyükşehir Belediyesi'ne gönderteceğini, bağış usuluyle bayrakların parasının geri verilmesini talep etti.

TUNÇ SOYER'DEN CEVAP GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konu ile ilgili sosyal hesabından açıklama yaptı.

Soyer, "Kongrenizi düzenlediğiniz salonu da belediyemiz tahsis etti, kamu yapıları dışında afişlerinizin asılmasına da belediyemiz izin verdi. Daha yola çıkarken bizimle bile kavga etmeniz, gelecek için umut kırıcı olduğu kadar aydınlatıcı da oldu. Kongrenizde kim olduğumu sormuşsunuz. Hatırlatayım ben İzmir'in seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Afiş ve bayraklarınızı da sormuşsunuz. Kamu yapılarına asılanlar dışında tamamı yerlerindedir" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tunç Soyer İzmir Muharrem İnce
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