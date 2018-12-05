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Muharrem İnce: Yalova'dan değil başka yerlere adayım

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2018 21:59 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce, "Ben bu kentin 16 yıl milletvekilliğini yaptım. Artık benim için o defter kapandı. Ben Yalova'dan hiçbir şekilde artık bir yere aday değilim. Başka yerlere adayım. Tahmin ediyorsunuz siz" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce: Yalova'dan değil başka yerlere adayım

Muharrem İnce, CHP Çiftlikköy Belediye Başkanı Adayı Nedim Güler'in bir alışveriş merkezinin salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

Burada partililer tarafından karşılanan İnce, yaptığı konuşmada, Yalova’da uzun yıllar milletvekilliği yaptığını hatırlatarak “Ben bu kentin 16 yıl milletvekilliğini yaptım. Artık benim için o defter kapandı. Ben Yalova’dan hiçbir şekilde artık bir yere aday değilim. Başka yerlere adayım. Tahmin ediyorsunuz siz. Ama şunu unutmayın. Ben sizlerle birlikte yol yürüdüm. Tahtanın başındaki fizik öğretmenini aldınız, Yalova örgütü beni milletin karşısına, 81 milyonun karşısına çıkarttınız. Hangi kardeşimiz Yalova’da belediye başkan adayı, milletvekili adayı, meclis adayı hangi adaylıkta varsa ben sizin yanınızda olacağım. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ben de size bu şekilde yardımcı olacağım.” ifadesini kullandı.

"YENİLGİYİ AKLINA BİLE GETİRME"

İnce, seçimlerde kaybetmenin her şeyin sonu olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimlerde en önemli şey şudur; bir, yenilgiyi aklına bile getirme. İki, yenilirsen dünyanın sonu değil. Gazi Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı’nın sonunda galip geldi ama baştan üç kere yenildi. Gediz, Kütahya, Eskişehir’de yenildi. Sonra dedi ki Fevzi Çakmak’a 'Orduyu Sakarya’nın doğusuna çek’ dedi. Hazırlıklarını yaptı. Zafer, hazırlanmak, iyi hazırlanmakta."

Konuşmanın ardından CHP İl Başkanı Nur Koçak, Çiftlikköy Belediye Başkanı Adayı Nedim Güler ve parti yöneticilerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle program sona erdi.

(AA)

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yalovaya gidip traktör sür bundan sonra sana inanan çıkmaz
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