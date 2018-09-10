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Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2018 10:25 | Son Güncelleme

CHP'de devam eden kurultay kavgası İzmir'in kurtuluş törenlerine damga vurdu. Ankara'daki kutlamalara katılmayan Muharrem İnce, değişim isteyen Aziz Kocaoğlu'nun davetlisi olarak İzmir'e gitti. Muharrem İnce burada beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki kurultay kavgası, İzmir'in kurtuluşunun 96. yılı törenlerine de damga vurdu. Her yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 9 Eylül'deki kurtuluş etkinliklerine katılan CHP'li belediye başkanlarının büyük bölümü, İl Başkanı Deniz Yücel'in daveti üzerine bu yıl Ankara'da partilerinin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmayı tercih etti.

MUHARREM İNCE İZMİR'DE

Muharrem İnce, daha önce partide değişim istediğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun daveti üzerine İzmir'deki kutlama törenlerine katıldı.

ŞOK TEPKİ

İnce, İzmir ziyaretinde beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. İzmir'de imza toplama sürecini yürüten partililerle çay içen İnce'ye yaklaşan bir vatandaş, "CHP'yi iki ayda böldünüz. Helal olsun, yazıklar olsun" şeklinde tepki gösterdi.

İnce'nin bu tepkiye gülümseyerek cevap vermesi ise dikkat çekti.

Kaynak: YENİ ASIR

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muharrem ince izmir CHP

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