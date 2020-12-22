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  4. Muharrem İnce'ye şok! Erkin Şahinöz Memleket Hareketi'nden ayrıldı

Muharrem İnce'ye şok! Erkin Şahinöz Memleket Hareketi'nden ayrıldı

22.12.2020 10:23 | Son Güncelleme:
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Muharrem İnce'ye şok! Erkin Şahinöz Memleket Hareketi'nden ayrıldı

Muharrem İnce'nin partileştirme hazırlıklarında olduğu Memleket Haraketi'nde flaş bir ayrılık yaşandı. Hareketin Kurucular Kurulu Üyesi olan Erkin Şahinöz, sosyal medya hesabından İnce'nin ekibinden ayrıldığını duyurdu.

Muharrem İnce'nin başlattığı ve partileşmeye gitmesi söz konusu olan Memleket Hareketi'nin Kurucu Kurulu'nda yer alan Erkin Şahinöz, kuruldan ayrıldı.

FED eski ekonomisti ve toplum bilimci olan Erkin Şahinöz, aldığı kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

ŞAHİNGÖZ'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahinöz şu ifadeleri kullandı:

"Kurucu Kurulu’nda olduğum Memleket Hareketi'nden ayrıldım. Ayrılma nedenimi Sn. Başkan’a ilettim. “Siyasetin davranış kalıplarına uyum gösteremeyeceğim, ben dikine giden bir insanım. Ama size sevgim ve saygım en üst düzeyde, her zaman yanınızdayım.” Harekete Başarılar..."

SAHINGOZ

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