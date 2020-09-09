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Muharrem İnce'ye yakın isim CHP'li Özcan'dan, 'Memleket Hareketi' yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 15:06 | Son Güncelleme

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, yakın arkadaşı Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi’ne ilişkin, "Ben Muharrem Bey'in iyi niyetli olacağını düşünüyorum ama bu süreçte bu hareketin doğru olmadığı kanaatindeyim. O böyle bir hareketin faydalı olacağını düşünüyor. Ben zarar vereceğini düşünüyorum" dedi.

Muharrem İnce'ye yakın isim CHP'li Özcan'dan, 'Memleket Hareketi' yorumu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 'Cemiyet Sohbetleri' etkinliği kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, yakın arkadaşı olarak bilinen Muharrem İnce'nin başlattığı, Memleket Hareketi'ne destek verip vermediği ve kendisine herhangi bir davet gelip gelmediğiyle ilgili soruya şöyle cevap verdi:

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"Herhangi bir davet gelmedi. Herhangi bir davet gelseydi de ben bu harekete, Muharrem Bey benim çok yakın dostum, ağabeyim ama böyle bir hareketin bu süreçte partiye ve ülkeye bir katkı vereceğine inanmıyorum. Zaman zaman telefonla konuşuyoruz. Bir gün aradım ve basında haberler çıkıyor dedim. Parti mi kuruyorsun? dedim. Şu anda böyle bir şey yok dedi. Özellikle son kurultayda yaşananlar hiç hoş olmadı. Partinin cumhurbaşkanı adayının en azından genel başkanın yakınlarında olması gerekirdi. Çünkü daha 2 sene önce oybirliğiyle cumhurbaşkanı adayı yapmışız. Çok da yüksek bir oy almış. Seçimi kazanamasa bile başarılı olmuş. Büyük mitingler düzenlemiş, Ekmeleddin Bey'i saymadığım için partinin ilk cumhurbaşkanı adayı olmuş birisinin daha farklı bir muamele ve saygı görmesi gerektiğini düşünüyorum. Muharrem İnce de bu tür şeylere alınıp partiye zarar verecek biri değil. Ben Muharrem Bey'in iyi niyetli olacağını düşünüyorum ama bu süreçte bu hareketin doğru olmadığı kanaatindeyim. Muharrem Bey partinin eski gençlik kolu başkanı, il başkanı, milletvekili. Bu partiyi çok seven birisi. Bu konuda farklı düşünüyoruz. O böyle bir hareketin faydalı olacağını düşünüyor. Ben zarar vereceğini düşünüyorum."

(DHA)

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